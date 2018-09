Raphaël Lessard tentera de reprendre la tête du classement

Raphaël Lessard sera de retour dans la série CARS Response Energy Tour ce samedi 8 septembre pour l’avant-dernier événement de la saison dans la classe Super Late Model (SLM).

Le pilote de la voiture #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota Camry de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM) sera en piste pour une épreuve de 150 tours au Orange County Speedway qui débutera tout juste après l’événement de Late Model en soirée.

Lessard n’est pas un inconnu de cette piste de 0.375 mile où il avait terminé en quatrième position plus tôt cette saison. Bien entendu, le jeune pilote, originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, tentera de remporter les honneurs lors de cette course.

Il détient d’ailleurs la deuxième place au championnat des pilotes de la série CARS Response Energy Tour, avec seulement 8 points de retard sur le premier au classement.

Le Orange County Speedway est une piste ovale de 3/8 mile qui a ouvert ses portes dans les années 1960. Changeant souvent de configuration, c’est finalement en 1983 que la piste est devenue telle qu’on la connaît aujourd’hui. Avec son slogan « The fastest 3/8-mile race track in America » (l’ovale de 3/8 mile le plus rapide d’Amérique), il n’est pas étonnant de penser que ses virages, avec une inclinaison de 19 degrés et ses lignes droites de 16 degrés, offrent tout un spectacle.