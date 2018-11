Le Cool Fm signe d'autres contrats

Le Cool FM est fier d’amorcer sa troisième vague de signatures de la saison. Cette semaine, la formation beauceronne ajoute beaucoup de poids à sa formation en officialisant la présence de Dave Hamel, Hubert Poulin et Maxime Sanon en vue du prochain calendrier. L’excellent défenseur Simon Demers et le rapide attaquant Alexandre Labonté ont également signé des ententes avec l’équipe.

Dave Hamel sera de l’alignement du Cool FM en vue de la saison 2018-2019. Ce joueur de 27 ans est reconnu pour ses poings. Il n’a peur de rien, comme le prouve son passé de bagarreur. Son style de combat saura plaire aux spectateurs présents. Il ne donne pas de chance à ses adversaires grâce à des frappes lourdes et puissantes.

Ensuite, une nouvelle qui saura plaire à plusieurs partisans beaucerons. Le très populaire attaquant de St-Georges, Hubert Poulin, est de retour pour la prochaine saison. Son arrivée en novembre dernier avait changé la dynamique de l’équipe. Joueur intense qui ne recule devant rien, Poulin a été longtemps reconnu uniquement pour ses talents de bagarreur.

Cependant, Poulin a explosé offensivement l’an dernier en récoltant 20 points en 28 matchs en plus de 145 minutes de pénalité, un sommet dans la LNAH. Avec Hamel, Poulin ne sera plus seul à faire régner la loi à St-Georges et pourra faire ce qu’il sait faire de mieux, déranger l’adversaire. Le principal intéressé est d’ailleurs très heureux d’être de retour.

Le Cool FM annonce aussi que Maxime Sanon sera de la formation lorsqu'il sera disponible. Sanon évolue dans la LHSAAAQ à temps plein. Leur saison ne comptant que 22 rencontres, il sera libre pour venir jouer avec le Cool FM lorsque l'équipe aura besoin de ses services. Un homme fort vu par plusieurs comme le meilleur de la ligue senior AAA.

Puis, le Cool FM annonce le retour du défenseur Simon Demers. Originaire de St-Etienne de Lauzon, Demers n’a raté aucun match l’an dernier. Il a récolté un total de 20 points en plus de connaitre une progression dans son jeu match après match. Il en sera à sa 7esaison dans la LNAH. Âgé de 31 ans, il est un exemple de fiabilité et d’efficacité.

Finalement, Alexandre Labonté revient pour une 2esaison avec le Cool FM. Âgé de 30 ans, le rapide attaquant revenait d’un séjour en France l’an dernier. Auteur de 9 points en 24 matchs avec le Cool FM l’an dernier, Labonté est confiant de pouvoir rebondir afin de connaitre une saison époustouflante.