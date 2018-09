Trois équipes de l’Ascalon médaillées en séries finales

Dimanche dernier le 9 septembre se déroulait à Québec les séries finales juvéniles du championnat de soccer compétitif de la ligue de soccer Québec Métropolitain (LSQM). Pour y accéder, les équipes devaient terminer parmi les trois premières de leur championnat lors du classement du calendrier régulier. Trois équipes de l’Ascalon Saint-Georges étaient qualifiées pour cette compétition : l’équipe U13M-A Ascalon, l’équipe U15F-AA Ascalon et l’équipe U16F-A Ascalon.

Chez les garçons, l’équipe georgienne a affronté en demi-finale la formation du Royal Beauport. La victoire obtenue sur le score de 3-2 (buts de Marc-Antoine Garneau, Charles-Édouard Létourneau et Alexandre Thibodeau) leur donna accès à la finale. Pour celle-ci, l’équipe y retrouva la formation de Impact Jr Québec Centre.

Au terme d’un long chassé-croisé, le temps régulier du match n'a pas départagé les équipes (le score était 1-1 en fin de match avec un but de Hubert Drouin). La victoire s'est donc jouée sur des sur tirs de pénalités procurant la victoire à Québec Centre et donnant la médaille d’argent au U13F-A Ascalon.

Quant à elle, la formation U15F-AA Ascalon a affronté l’équipe de Rivière-du-Loup lors de sa demi-finale. La formation de Rivière-du-Loup pris l’avantage au score à la mi-temps avec un but. En seconde période, l’équipe de Saint-Georges a vivement réagi pour revenir et même prendre l’avantage au marquoir afin de s’imposer au terme d’un match intense enémotions. Score final 2-1 en faveur de l’Ascalon (buts de Marika Pelletier et Megan Rodrigue).

Lors de la finale, l’Ascalon a affronté le Kodiak de Charlesbourg. Un match plus difficile pour l’équipe georgienne face au champion de la saison régulière qui se termina sur le score de 4-2 en faveur du Kodiak (buts de Janie Larivière et Rosemary Roy), ce qui a donc donné la médaille d’argent à l’Ascalon U15F-AA Ascalon.