Une troisième défaite pour les Condors du Cégep Beauce-Appalaches

C’est devant leurs partisans que les Condors du Cégep Beauce-Appalaches recevaient les Nomades du Collège Montmorency. Malgré un score final de 37-29 en faveur des visiteurs, les Beaucerons se sont faits menaçants à plusieurs reprises lors du match et ont démontré une belle présence sur le terrain. La rencontre a aussi été l’occasion de souligner la conquête en 1988 du Bol d’or alors que de nombreux anciens membres des Condors étaient sur place.

Dès les premiers instants de la partie, les Condors ont réalisé un jeu qui leur a permis de prendre l’avance grâce à un touché par une passe portée par le receveur Isaac Dallaire. Les Nomades ont rapidement répliqué grâce à un jeu qui a permis à leur porteur de ballon, Marc-Arthur Jérôme, de réussir un échappé de 73 verges, réalisant le premier touché de l’équipe de Montmorency. Coup sur coup, il réalise deux autres touchés pour les Nomades, agrandissant l’écart à 20-7 lors de la demie.

Au retour, la défensive des Condors bloque les Nomades qui ne réaliseront qu’un placement. Les Beaucerons présentent de beaux jeux au troisième quart, dont un touché par le receveur Alexandre Gagné et un converti réussi par Nathan Bolduc. Le demi défensif William McDuff-Dassylva réalise une interception et les Condors reprennent possession du ballon. Le bon momentum dont ils profitent permet au quart-arrière Jérémy Desmeules de marquer un touché. Puis, lors du botté d’envoi, un impressionnant botté de 75 verges de Nathan Bolduc ajoute un point et vient resserrer l’écart. À ce moment, les Nomades n’ont qu’un point d’avance sur le jeu.

Les festivités auront été de courtes durées alors que les Nomades marquent deux autres touchés. Même si les derniers points du match auront été en faveur des Condors grâce à un échappé de 88 verges couru par Nathan Bolduc, les Beaucerons ont été défaits 37-29 par les Nomades, une troisième défaite en autant de match.

« Nos joueurs sont revenus en force après la demie, mais cela n’a pas été suffisant. Chacune des deux équipes présentes ce soir avaient besoin d’une première victoire. Malheureusement pour nos Condors, le dénouement n’a pas été en notre faveur. Un joueur de Montmorency nous a particulièrement fait mal. Nous ne baissons pas les bras et nous continuons de viser la victoire. »

- Marc Loranger, entraîneur-chef

Statistiques

Les Condors ont amassé des gains de 421 verges (145 au sol et 276 par la passe). Ils ont concédé 385 verges au sol et 210 verges par la passe à leurs adversaires.

Jérémy Desmeules a fait 276 verges par la voie des airs et un touché au sol. Les receveurs Cédrick Vaillancourt et Alexandre Gagné ont respectivement complétés 70 et 60 verges.

La défensive des Condors a été menée par David Dallaire qui a réalisé 10 plaqués et une interception. Samuel Bisson et Samuel Bernard ont chacun fait 7 plaqués durant le match.

Du côté des Nomades, le porteur de ballon Marc-Arthur Jérôme a réalisé une incroyable prestation avec 325 verges.

La conquête du Bol d’or 1988

Il y a 30 ans, les Condors remportaient le Bol d’or lors d’un affrontement historique contre le Collège Marie-Victorin. À moins de 3 minutes de la fin du match, les Condors tirent de l’arrière par 13 points. La suite passera à l’histoire alors que les Condors réussissent une remonté spectaculaire en marquant un touché d’une soixantaine de verges à la suite d’une passe déviée sur un casque. Les Beaucerons recouvrent le botté court et marquent ensuite le touché qui leur permet de remporter le Bol d’or 22-21. Samedi dernier, soit 3 décennies plus tard, ces mêmes joueurs ont pu à nouveau soulever le mythique Bol d’or au Stade du Cégep Beauce-Appalaches.

Ailleurs en Division 2

Édouard-Montpetit a vaincu 33-28 l’équipe de Trois-Rivières alors que les Filons de Thetford ont défait 45-28 les Griffons du Cégep de l’Outaouais.

Les Condors disputeront leur prochain match samedi (22 septembre) contre les Lynx d’Édouard-Montpetit. Ils seront de retour à domicile le 6 octobre à 14 h face à Valleyfield.