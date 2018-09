Les Jarrets Noirs tirent de l'arrière 0-2

Dimanche soir, les Jarrets Noirs de Beauce étaient à Drummondville pour cette deuxième partie de la finale les opposant au Brock. Malheureusement pour les Beaucerons, le voyage du retour s’est soldé avec un retard de 0-2 dans la série à la suite d'une défaite de 4 à 3.

Jonathan Gilbert était le lanceur partant pour les Jarrets Noirs. La soirée de travail de ce dernier a été de courte durée, puisque Gilbert a éprouvé des douleurs au coude qu’ils l’ont contraint de se retirer après une manche de travail. Lors de cette manche, il a accordé trois points mérités sur deux coups sûrs et quatre buts sur balle.

C’est Marc-Antoine Perron-Rousseau, qui lui est venu en relève lors des cinq manches suivantes, accordant un point mérité, tout en retirant six frappeurs au bâton.

Tirant de l’arrière par deux points en septième manche, les Jarrets Noirs ont tenté une remontée tout comme lors du premier match de la série. Ils ont réduit l’écart à un seul point. Puis, avec des coureurs aux extrémités et deux retraits, Guillaume Drouin a frappé un roulant à l’arrêt-court qui a mis fin à la rencontre.

En attaque, Yanick Lachance et Guillaume Drouin ont été les plus productifs avec deux coups sûrs chacun. Perron-Rousseau a croisé le marbre à trois reprises dans la cause perdante.

Déçu dans la défaite, l’entraîneur-chef Jonathan Gilbert n’était pas prêt de lancer la serviette et mentionnait que c’est du déjà-vu pour son équipe.

« Nous avons déjà tiré de l’arrière 0-2 en demi-finale face à Rive-Sud, nous n’avons donc pas la tête entre les jambes, nous savons ce que nous devons faire pour revenir dans la série. Il suffit de retrouver notre opportunisme au bâton et les choses tourneront de notre côté. »

- Jonathan Gilbert, entraîneur-chef des Jarrets Noirs

La troisième partie de cette finale aura lieu ce vendredi 21 septembre au terrain du Centre sportif Lacroix-Dutil à 20 h 30. Les Jarrets Noirs ont besoin plus que jamais de leur 10e joueur afin de renverser la vapeur dans cette série finale.