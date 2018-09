Un succès pour le défi Saint-Georges Ford

Samedi dernier se déroulait le défi Saint-Georges Ford, organisé par le Club de canotage Drakkar de Beauce.

Plus de 200 personnes étaient présentes sur le site du barrage Sartigan de Saint-Georges. Le but de la journée était de faire découvrir le rabaska, de faire connaître le Club de canotage Drakkar de Beauce et de donner une bonne visibilité à ses nombreux commanditaires.

Au total, quinze équipes ont participé à la compétition. Celles-ci étaient constituées d’habitués, de débutants et de gens ayant déjà fait l’expérience des bateaux dragons.

Contrairement aux courses de bateaux dragons d’une durée d’une minute, les compétitions de rabaska peuvent durer plusieurs heures. Elles impliquent des changements dans le bateau et, parfois, une section de portage.

Samedi, les compétiteurs avaient un minimum de trois courses assurées et chacune d’elle durait dix minutes.

Au milieu de la journée, l’équipe compétitive du Drakkar a fait une démonstration en tentant de faire le trajet en seulement 4 minutes. Défi qu’ils ont réussi à quelques secondes près.

Les résultats

1re position : Boa-Franc

2e position : Le Studio Santé Gym

3e position : Les naufragés

L'organisation adresse ses félicitations aux équipes participantes : Frontmatec 1, Frontmatec 2, Komutel, Manac, Propac Ébrancheuse, Propac Abatteuse, Club Rotaract, Comact, Interglobe, Pomerleau.