Raphaël Lessard de retour au 5 flags speedway en SSS

Raphaël Lessard se dirigera vers la Floride ce samedi 22 septembre pour une épreuve dans la série Southern Super Series (SSS). Il reprendra les commandes de la voiture #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota Camry de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM) pour participer au Deep South Cranes 150 Blizzard, une épreuve de 150 tours.

L’an dernier, Raphaël avait participé à cette épreuve, mais n’avait pu inscrire un bon résultat. Toutefois, cette épreuve est toujours le préambule à l’annuel Snow Ball Derby, course convoitée par tous les pilotes de stock-car nord-américain qui se déroule sur la piste de Pensacola en décembre prochain. Épreuve à laquelle Lessard compte participer pour une troisième année consécutive.

La victoire récoltée par Raphaël en début de saison avait été lors d’un événement sanctionné par la série SSS, la série CARS Tour, ainsi que la série ARCA/CRA. Il avait remporté les honneurs lors d’une course palpitante au Bristol Motor Speedway.

L’épreuve sera diffusée sur le site Speed 51 (option payante). Vous pouvez également suivre les temps en direct sur l’application Race Monitor. De plus, pour ceux et celles qui le désirent, rendez-vous à la Cage-Brasserie Sportive (cage.ca/saint-georges-de-beauce) et au Resto l’Express au 788, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, qui diffuseront la course sur écrans géants. Nous vous recommandons de réserver pour vous assurer d’une place.

Pour suivre les performances de Raphaël Lessard en tout temps: Site Web Facebook Twitter Instagram