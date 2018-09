Le Beauceron Max Gilbert gagne la classique de golf Acura

Lors de la dernière classique de golf Acura, le Beauceron Max Gilbert a signé une carte de 69, trois coups sous la normale, ce qui lui a permis de l’emporter haut la main. L’événement était présenté par les vins Les Petits Carreaux au club de golf Continental, à Sainte-Victoire-de-Sorel.

Avec des cartes de 66 et 69 pour un pointage combiné de 135, neuf coups sous la normale, Gilbert l’a emporté par la marge de deux coups devant les Ontariens Sebastian Szirmak, Jim Kenesky et Ryan Curran.

Les Québécois Tim Alarie (68), Keven Fortin-Simard (71) et Raoul Ménard (70) ont terminé à égalité au cinquième rang à 139 (-5) avec David Morland IV, un ancien joueur de la PGA, Austin James et Stephen Gonko.

En quintuple égalité en 11e position à 140 (-4), on retrouve Éric Laporte, Yohann Benson, Mark Hoffman, Mitch Sutton et Stephane Dubois. Du coup, Dubois s’est faufilé au sommet du Classement Coors Light devant Sutton et Brendan Leonard.

Pour mettre la main sur la première bourse de 7 000 $ tirée de l’enjeu global de 40 000 $ de ce tournoi de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour, Gilbert a ramené une carte ponctuée de six oiselets contre trois bogueys.

« Je me suis mis dans l’embarras avec des bogueys aux 11e et 12e trous, mais l’oiselet au 14e m’a redonné une avance de deux coups, a dit Gilbert. Au 15e trou, je me suis informé des résultats des autres et après mon oiselet au 16e, je savais que c’était dans la poche. La sensation est d’autant plus grande que je ne me souviens pas de ma dernière victoire», a déclaré M. Gilbert devant les journalistes.

En 2013, Gilbert avait remporté le championnat du Circuit Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada.

Plus tôt cette saison, il a terminé huitième à la Coupe Canada Sani Marc - Desjardins grâce à ses deux dernières rondes de 66.

D'autres tournois

Au début d’octobre, Gilbert participera à la qualification du Circuit Web.com Tour. Il n’écarte pas la possibilité de prendre part à un plus grand nombre de tournois de Circuit Canada Pro Tour en 2019. « Mes projets dépendent de mes résultats aux qualifications du Web.com Tour et du Circuit Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada », a-t-il dit.

Après une première ronde de 68 et s’être maintenue dans le top-10 jusqu’au 13e trou, Caroline Ciot a bouclé avec un compte de 73 pour conclure à égalité au 16e rang avec un total de 141 (-3).

Des bogueys aux 15e et 16e trous ont ralenti ses ardeurs, mais la golfeuse de Brossard a néanmoins conclu sur une bonne note avec un oiselet au 18e trou.

« Je suis un peu déçue de ma dernière ronde, mais je ne retiens que du positif de cette expérience, de commenter Ciot. Quelques petites erreurs bêtes autour des verts m’ont coûté des bogueys. Pour mieux faire, je dois améliorer mon jeu avec le fer droit qui est ma principale faiblesse. »

Quatre autres Québécois sont parmi les 27 joueurs qui ont joué sous la normale. Jean Laforce et Vincent Blanchette ont terminé à 142 (-2), un coup de mieux que Billy Houle et Lucas Duperré-Vanden-Hecke.

Les professionnels de Circuit Canada Pro Tour seront au club de golf Le Portage, à l’Assomption, les 24, 25 et 26 septembre prochains pour la tenue du Championnat des Joueurs (TPC) Honda.