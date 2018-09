Les Condors s'inclinent en prolongation

Le 22 septembre, les Condors affrontaient les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit lors de leur quatrième match de la saison. Malgré leur bonne performance, les Condors se sont inclinés 45-38 en deuxième prolongation.

Les Condors se sont rapidement imposés dans le match avec un premier touché marqué par Jérémie Desmeules puis l’offensive des Lynx a répliqué avec un touché égalisant le pointage 7-7. Un deuxième touché des Condors leur a permis de reprendre l’avance.

Les deux équipes ont respectivement réalisé un touché en deuxième quart pour retourner aux vestiaires avec un pointage de 14-21 en faveur des Beaucerons. Les Condors ont continué de couvrir du terrain en accentuant l’avance 28-35 au retour de la demie. Dans la dernière portion du match, l’offensive des Lynx est revenue en force et a égalé la marque 35-35, obligeant les Condors à continuer la confrontation.

Le suspense s’est continué en prolongation alors que chaque équipe a réalisé un placement. C’est en deuxième prolongation que les Lynx ont marqué le touché final du match, concluant la rencontre 45-38.

« Cette défaite est particulièrement décevante parce que les joueurs ont cru à leur chance de remporter le match. Ils peuvent tout de même être fiers du travail accompli. Ils ont beaucoup appris dans ce match très serré » a souligné Marc Loranger, entraineur-chef de l’équipe beauceronne.

Les Condors sont toujours à la recherche d’une première victoire cette saison.

Statistiques

Les Condors ont amassé des gains de 473 verges (345 au sol et 128 par la passe). Ils ont concédé 142 verges au sol et 404 verges par la passe à leurs adversaires.

Le quart-arrière Jérémy Desmeules a complété 128 verges en gains aériens et a réussi un touché par les airs, capté par le receveur de passe Alexandre Gagné. Jérémy Desmeules a également été le meneur au sol avec 112 verges et trois touchés. Le porteur de ballon Félix-Antoine Beaulieu, a quant à lui, complété un touché et couru 96 verges.

Ailleurs en Division 2

Les Nomades du Collège Montmorency ont vaincu 39-16 les Griffons du Cégep de l’Outaouais. Les Volontaires de Sherbrooke ont été défaits 15-37 contre les Islanders de John Abbott et Valleyfield a remporté le match contre Trois-Rivières.

Le prochain match des Condors aura lieu le samedi 6 octobre à 14 h sur le terrain du Cégep Beauce-Appalaches. Ils affronteront le Noir et Or de Valleyfield. L’équipe championne du Bol d’or 2017 est présentement première au classement de la division 2 avec une fiche de 3 victoires et aucune défaite.