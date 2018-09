Originaires de la Beauce, deux hockeyeuses sont honorées à Montréal

Lisa-Marie Breton-Lebreux et Anne Rodrigue, deux femmes originaires de la Beauce, ont été honorées en fin de semaine dernière à Montréal. Leur équipe de hockey féminin de 1998 s’est vue intronisée au Temple de la renommée du sport Montréal-Concordia.

L’événement a eu lieu hier, dimanche, à l’École de gestion John-Molson, à Montréal. Toutes les joueuses de l’équipe de 1998 étaient présentes. Un événement inoubliable pour Mme Breton-Lebreux et Mme Rodrigue. Une cérémonie qui leur a surtout permis de leur faire revivre certains des plus beaux moments de leur vie.

« C’est vraiment formidable d’avoir revu toutes les filles après 20 ans », a affirmé Mme Rodrigue au téléphone. Quant à elle, Mme Lebreux-Breton s’est dit aussi comblée d’avoir pu revoir ses co-équipières à l’occasion d’un tel événement.

L’histoire derrière les honneurs

En 1998, c’était la toute première fois qu’une compétition de hockey féminin se tenait au niveau universitaire. Avant cette année, l’Université Concordia recrutait des hockeyeuses un peu partout au Canada et aux États-Unis pour monter son équipe. Deux femmes de la Beauce ont alors été sélectionnées par cette université. Devinez qui : Lisa-Marie Breton-Lebreux et Anne Rodrigue.

Avec leurs coéquipières, les deux femmes réussiront à remporter le tout premier championnat de hockey universitaire féminin au Canada. Les deux hockeyeuses ont joué 5 saisons avec les Stingers de Concordia, et toutes les deux ont été capitaines au moins une saison.

« C’avait toujours été un rêve, pour moi, de jouer pour l’équipe de hockey féminin de Concordia. J’avais 15 ans, et je caressais déjà ce rêve. Je voulais devenir capitaine, et j’ai finalement réussi à le devenir, mon parcours me l’a permis », a mentionné Mme Breton-Lebreux.

Au cours de la cérémonie d’hier, Lisa-Marie Breton-Lebreux a reçu en plus un honneur individuel pour sa carrière exceptionnelle (voir la plaque dans la section photo). En 2001, elle avait déjà été nommée Athlète de l’année par l'Université Concordia (et non par le Temple de la renommée de cette institution).

En 139 parties en carrière, Lisa-Marie Breton-Lebreux a marqué 69 buts et a complété 74 assistances, pour un total de 143 points. Elle a gagné 2 médailles d'or et 1 médaille d'or au cours de ses 5 saisons.

D’ailleurs, Mme Breton-Lebreux est toujours à l’Université Concordia, 20 ans après ce fameux championnat de 1998. Elle travaille maintenant comme préparateur physique pour toutes les équipes de sport de cette institution (masculin et féminin).