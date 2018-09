L’équipe U16F-A Ascalon remporte la Coupe des Grands A

Ce samedi 22 septembre, la formation féminine U16 F-A de l’Ascalon Saint-Georges participait à la Coupe des Grands A à Sorel-Tracy en tant que représentante de l’Association Régionale de soccer de Québec (ARSQ). À l’issue de ce tournoi, L’équipe U16F-A Ascalon a remporté la Coupe des Grands A.

La Coupe des Grands A s’adresse aux meilleures équipes A U13 à U16 de la saison régulière provenant des associations régionales de l’Estrie, de la Mauricie, de Québec, de Richelieu-Yamaska, de Rive Sud et du Sud-Ouest.

La formation U16 Ascalon débutait cette compétition au stade des quarts de finales avec la formation de Cougars de Chateauguay comme adversaire. Un match à égalité, axé sur la robustesse, où la formation georgienne a profité d’un tir parfait de son attaquante Catherine Busque avec 12 minutes à jouer au match. Cette percée lui a permis de prendre les devants et d’obtenir son billet pour la demi-finale.

Des matchs enlevants

Pour leur second match, les filles de l’Ascalon rencontraient l’équipe favorite de la compétition, le CSVR (Club de Soccer de la Vallée-Du-Richelieu). Opposée à une équipe très technique, St-Georges a fait montre d’une grande détermination qui lui a permis de remporter la victoire.

Avec un score de 0-1 et 15 minutes à jouer, les joueuses de l’Ascalon ont redoublé d’intensité. Rapidement, cette stratégie s’est révélée payante, car elle a débouché sur les buts de Catherine Busque et de Jessica Allaire durant les dix dernières minutes. Victoire par 2-1 et accès à la finale.

En grande finale, l’équipe U16F-A Ascalon a affronté la formation du CSR de Longueuil.

Malgré la fatigue évidente des deux équipes – qui disputaient alors leur 3e match de la journée – les Georgiennes ont trouvé par deux fois le fond du filet adverse pour inscrire 2-0 au tableau indicateur. Encore une fois, il s'agit de deux buts de Catherine Busque.

Le but inscrit par Longueuil à 5 minutes du coup de sifflet final n’a pas changé l’issue du match. Score final 2-1 en faveur de la formation U16F-A. C’est ainsi que l’équipe de l’Ascalon a pu obtenir le titre de vainqueur de la Coupe des Grands A.