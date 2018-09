Grande déception pour Raphaël Lessard en Floride

Grande déception pour le pilote originaire de Saint-Joseph-de-Beauce lors du Deep South Cranes 150 Blizzard Championship, une course disputée au 5 Flags Speedway à Pensacola, en Floride.

Raphaël Lessard participait à cette épreuve de 150 tours dans la série Southern Super Series (SSS) au volant de sa Toyota Camry #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota de Kyle Busch Motorsports (KBM). S’élançant de la 4e position pour le départ de la course, Lessard s’est très rapidement hissé au 2e rang après seulement deux tours.

C’est sur une piste relativement glissante en raison de l’humidité et de la chaleur que Lessard s’est imposé comme le pilote à battre. Au 42e tour, il a pris les commandes de la course. Le pilote de développement de Toyota (TRD) a effectué une épreuve exemplaire, se forgeant même une avance de 1.2 seconde sur le 2e, une avance colossale sur un ovale.

Par contre, la chance n’était pas de son côté alors qu’au 71e tour son moteur lui a fait faux bond. Pensant tout d’abord qu’il s’agissait d’un problème électrique, c’est plutôt le moteur qui a rendu l’âme. C’est ce qui a empêché la voiture #51 de compléter l’épreuve.

« Je suis très déçu de cet abandon, car nous avions la vitesse pour remporter l’épreuve », déclare Raphaël après sa course écourtée.

« Par contre, je suis très content de voir que la voiture se comporte bien ici, car après tout, cette course est une étape préparatoire pour le Snow Ball Derby, en décembre prochain. J’ai donc bon espoir pour cette course qui est convoitée par tous les pilotes de stock-car américains », poursuit Lessard.

« J’aimerais remercier mes commanditaires Mobil 1, FRL Express, Toyota et Kyle Busch Motorsports. Également mes parents qui me supportent à chaque course, la société en commandite sans qui je ne pourrais courir cette saison ainsi que tous ceux qui se sont déplacés à La Cage et au Resto L’Express ce soir ainsi que mes partisans », conclut Raphaël Lessard.