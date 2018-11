Un événement rassemble les 160 athlètes des équipes des Condors

Le 26 septembre dernier, les sportifs du Cégep Beauce-Appalaches, tous sports confondus, se sont rencontrés lors de la première Soirée des Condors. L’événement rassemblait près de 160 athlètes et une dizaine d’entraîneurs.

Instiguée par Guillaume Blouin, responsable des sports au Cégep Beauce-Appalaches, l’activité a permis aux étudiants de se rencontrer et d’échanger entre eux. « Ce genre de soirée favorise le sentiment d’appartenance et la cohésion entre les équipes et les athlètes, car peu importe le sport dans lequel les étudiants évoluent, ils partagent tous la même passion », a affirmé M. Blouin.

Voici les équipes sportives des Condors et les calendriers de match 2018

Soccer : Pour une troisième année consécutive, l’équipe de soccer mixte des Condors est entraînée par Che Balmer. Actuellement première au classement de la division 3, l’équipe présente 3 victoires et une seule défaite. Le prochain tournoi de la ligue régionale aura lieu le 29 septembre au Cégep de Lévis-Lauzon. Les Condors joueront à domicile le 13 octobre et les équipes seront de retour au Cégep de Lévis-Lauzon pour le Championnat qui se tiendra le 20 octobre prochain.

Rugby féminin : Entraînées par Rachel Bélanger, les joueuses de l’équipe de rugby féminine du Cégep Beauce-Appalaches joueront leur prochain tournoi le dimanche 30 septembre au Cégep de Limoilou puis le 14 octobre au Cégep de Lévis-Lauzon. Le Championnat de ligue aura lieu le 21 octobre au Cégep Garneau. L’édition 2018 des Condors est constituée d’une vingtaine de joueuses.

Rugby masculin :En 2018, une équipe de rugby masculine s’est ajoutée à la liste des sports des Condors. L’équipe est entraînée par Lya Jolicoeur et Paméla Guénette. Les Condors sont présentement derniers de leur division, mais un seul tournoi a été joué. Ils joueront à nouveau le dimanche 30 septembre au Cégep de Victoriaville. Le troisième tournoi aura lieu au Cégep de Limoilou le 14 octobre et le Championnat de ligue le 21 octobre à Garneau.

Volleyball féminin : L’équipe de volleyball collégial division 2 débutera la saison 2018-2019 à domicile le 20 octobre prochain. Les 9 équipes de la Conférence Nord-Est seront de retour le 10 novembre à Rivière-du-Loup pour le tournoi #2. Les Condors joueront à nouveau le 1erdécembre au Cégep de Lévis-Lauzon. Les entraîneurs sont Mélissa Vachon, François Mercier et Érika Parent.

Les joueuses de volleyball division 3 débuteront leur saison le samedi 27 octobre au Cégep de Limoilou. Gino Boutin et Pascal Poulin sont les entraîneurs de l’équipe pour la saison 2018-2019. Le deuxième tournoi aura lieu à Matane le 24 novembre.

Basketball féminin : Nicolas Rodrigue et Keven Gagnon sont les entraîneurs des deux équipes de basketball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Les basketteuses joueront leur premier match en division 3 contre Sainte-Foy à domicile le 27 octobre prochain, puis le 4 novembre (Rivière-du-Loup), le 10 novembre (Beauce-Appalaches), le 11 novembre (Sainte-Foy), le 24 novembre et le 9 décembre (Beauce-Appalaches).

Basketball masculin : Le premier match de l’équipe masculine de basketball division3 aura lieucontre Sainte-Foy à domicile le 27 octobre prochain, puis le 4 novembre (Rivière-du-Loup), le 17 novembre (Beauce-Appalaches), le 25 novembre (Matane) et le 9 décembre (Beauce-Appalaches).