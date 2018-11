Les Dragons s'imposent contre les Mustangs

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges l’ont emporté 42-19 contre les Mustangs de l’École secondaire de l’Odyssée Lafontaine Dominique-Racine, qu’ils visitaient à Chicoutimile vendredi 28 septembre.

Pour la première fois cette saison, c’est l’offensive des Dragons qui a donné le ton au match. Trois touchés sur une course de David Gaumont, une passe captée par Michaël Morin et une course d’Olivier Gaumont ont donné les devants 21-0 aux Dragons à la fin du premier quart.

La défensive s’est aussi s’illustrée en bloquant les Mustangs à la porte des buts au deuxième quart. Cependant, les Mustangs ont réussi un touché sur une feinte de botté de dégagement avec moins de 2:00 avant la mi-temps. Yan-Luca Balmer a réussi un placement pour faire 24-6 juste avant que les deux équipes ne retraitent au vestiaire.

Les Mustangs sont revenus en force au troisième quart, en inscrivant deux touchés, mais ont raté leur converti. Les Dragons ont répliqué avec la deuxième course de touché d’Olivier Bureau, laquelle a été suivie d’un converti de deux points grâce à une passe captée par William Carrier.

Un match enlevant

Au quatrième quart, le match a été retardé d’environ une demi-heure en raison d’une blessure du côté des Mustangs, qui n’ont pas pris de risques en demandant un transport ambulancier. Les Mustangs ont fait preuve de caractère en réussissant par la suite plusieurs beaux jeux, mais Yan-Luca Balmer a éliminé une bonne partie de leurs espoirs en interceptant une de leurs passes. Puis, Jamyson Goudreau a inscrit, par la suite, un touché dont la tentative de converti de deux points sera ratée par les Dragons.

La défensive a complété le travail en fin de match, forçant les Mustangs à concéder deux touchés de sûreté. Les Dragons sont repartis avec une belle victoire de 42-19.

Jamyson Goudreau (94 verges), Olivier Bureau (90 verges), Michaël Morin (79 verges) et David Gaumont (62 verges) sont ceux qui ont grugé le plus de terrain offensivement. Le quart-arrière Thomas Jean a complété 69 % de ses tentatives de passes. Les Dragons ont cumulé 280 verges par la passe et 189 verges par la course.

Défensivement, Jamyson Goudreau et Maxime Guay étaient présents sur 10 plaqués, Antoine Giroux sur 9 et Gabriel Chatigny sur 7, en plus de rabattre une passe.

« Pour la première fois de l’année, nous avons enfin joué à la hauteur de notre talent. Les trois unités ont bien fait. L’offensive a joué son meilleur match de la saison. Les joueurs ont joué comme ils sont capables. C’était beau à voir. Nous devrons continuer dans cette voie pour le reste de la saison », affirmé l’entraîneur-chef Carl Dallaire, fort heureux de l’issue du match.

Ce vendredi 5 octobre à 19 h 30, les Dragons recevront les Centaures de l’École secondaire La Courvilloise de Québec.