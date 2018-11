Les Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville amorcent leur saison 2018-2019

Les Lynx M12, M15 et M17 trônent au sommet de la LHPS avec une fiche parfaite lors du premier week-end de la saison régulière.

C'est le vendredi 5 octobre que s'amorçait la saison régulière pour les Lynx M15 à l’aréna de Beauceville. Les Lynx ont remporté leur trois premier matchs, respectivement contre L’Arsenal de L’Académie Saint-Louis (2-1), le Vert-et-Or du Séminaire St-Joseph (9-0) et les Sphinx de Rivière-du Loup (4-1). Les joueurs des Lynx M15 de l’École Jésus-Marie de Beauceville se dirigeront au Centre premier Tech de Rivière-du-Loup pour y affronter le Collège Clarétain le vendredi 12 octobre et le Collège du Mont Sainte-Anne le samedi 13 octobre.

Les Lynx M17 de l'ÉJM entamaient eux aussi leur saison 2018-2019 à l’aréna de Beauceville. Ils ont gagné leurs deux matchs contre le Sélect Paul-Hubert de Rimouski (2-1) et les Vikings de l'école secondaire du Mont-Ste-Anne (5-2).

Les Lynx M12 ont remporté leurs deux premières victoires le samedi 6 et le dimanche 7 octobre contre le Graal du Collège Clarétain avec un pointage de 9 à 2. Lors de la deuxième rencontre, les Lynx affrontaient les Broncos de l’École secondaire de la Découverte, ils ont gagné avec une marque de 13 à 2. Les Lynx M12 seront au portplexe de Pierrefonds les 13 et 14 octobre prochain pour y affronter le Marquis du Collège du Mont Sainte-Anne et les Sénateurs du Collège Saint-Bernard.

Les lynx M13 ouvraient leur saison au Stade Honco à Lévis ce vendredi 5 octobre. Ils ont cédé la victoire aux Broncos l’École secondaire la Découvert (0-2). Le deuxième match de la journée était contre les Diabolos de l’école Lucille Teasdale, ils s’inclinent avec un pointage final de 1-9. Les lynx ont finalement perdu contre les Commandeurs du Collège de Lévis (1-6).

Quant à eux, les Lynx M14 était de passage au stade Honco à Lévis, ce vendredi 5 octobre pour y jouer quatre parties contre Le Fighting Irish de l’école St-Pat’s High School (2-4), l’Amir du Collège Jean-de-la-Mennaie (3-5), l’Académie de l’école secondaire Mont Bleu (3-2) et les Diabolos de l’École Lucille-Teasdale (0-3).

Les Lynx M14 se dirigeront à Gatineau pour y jouer deux parties le week-end prochain pour y affronter les Sabres du Collège Notre-Dame le vendredi 12 octobre et L’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie le samedi 13 octobre.