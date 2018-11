Tournoi bénéfice pour Max Gilbert le 27 octobre prochain

Le 27 octobre prochain, le club de golf de Saint-Georges tiendra pour la 7e année un tournoi bénéfices afin d’amasser des fonds pour le golfeur beauceron Max Gilbert.

Au cours des dernières années, Max Gilbert a participé à de prestigieux tournois en Amérique du Nord, notamment au Mexique, en Californie et aux Bermudes. Cette année, il a joué dans le circuit Mackenzie tour et simultanément, dans le circuit Canada Pro Tour. Il a été gagnant du championnat des joueurs de la TPC à Montréal ainsi que champion de la classique Acura, toujours à Montréal.

M. Bernard Pépin, président du Club de golf de Saint-Georges, soutient que le golfeur est le principal ambassadeur de la région et que c’est entre autres grâce à lui que le club a pu faire connaître son terrain en attirant des tournois professionnels de plus grande envergure à Saint-Georges. Selon M. Pépin, le terrain est fort apprécié dans le circuit professionnel.

Le Club de golf souhaite rendre la pareille à l’athlète en organisant ce tournoi pour la 7e année consécutive. Les organisateurs espèrent amasser entre 15 000 et 20 000 dollars, conformément aux années précédentes.

« On est là pour essayer de l’aider un peu, car on sait que cela coûte énormément cher. Les golfeurs de Saint-Georges sont là pour l’appuyer », a affirmé Mario Fecteau, professionel du club de golf.

En effet, M. Gilbert nous apprenait que les coûts d’inscription pour chacun des tournois du Mackenzie tour sont d’environ 2000 dollars.

Le tournoi du 27 octobre prochain sera ouvert à tous, membres et non membres et les équipes devront être formées de trois participants. Des départs simultanés auront lieu dès 10h30. Les coûts d’inscription sont de 60$. Les organisateurs invitent les Beaucerons à venir encourager Max Gilbert.