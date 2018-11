Raphaël Lessard participera pour une 3e fois au Winchester 400

Raphaël Lessard, pilote de développement de Toyota, sera de retour en piste au Winchester Speedway cette fin de semaine pour prendre part à l’événement vedette de la piste, la 47e édition du Winchester 400 dans la série ARCA/CRA.

Ce sera la troisième participation de Lessard à cette épreuve de 400 tours sur cette piste dans l’état de l’Indiana, qui attire toujours la crème de la crème des pilotes de stock-car. L’an dernier, Lessard avait pris part à cet événement. Il avait alors grandement impressionné : il s'est hissé dans le top 5 avant d’être contraint à l’abandon. En 2016, il avait mené 46 tours de la course avant d’être impliqué malgré lui dans un accident à 5 tours de la fin.

Cette année, le natif de Saint-Joseph-de-Beauce est bien déterminé à remporter l’épreuve. Le Winchester Speedway est surnommé « l’ovale le plus rapide au monde » à cause de sa longueur de 0.5 mille (0,8km) et ses inclinaisons de 37 degrés dans les courbes, ce qui en fait la piste la plus inclinée des États-Unis.

Le circuit a marqué l’histoire du sport automobile américain. Ouverte depuis 1914, la piste a accueilli des pilotes de renom du stock-car tels que Jeff Gordon, Tony Stewart, Kyle Busch, Mark Martin, etc.

La course commencera à 14 h le dimanche 14 octobre. L’épreuve sera diffusée sur le site Speed 51. Vous pouvez également suivre les temps en direct sur l’application Race Monitor (race-Monitor.com). Pour les amateurs locaux, rendez-vous à la Cage-Brasserie Sportive (cage.ca/saint- georges-de-beauce) et au Resto l’Express (restolexpress.com) au 788, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, qui diffuseront la course sur écrans géants.