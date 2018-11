25 606$ amassé pour le snowboarder Éliot Grondin

Ce week-end avait lieu la deuxième édition du 24h de spinning EG Mekanika au Gym Élite Coach à Sainte-Marie. Les 25 606$ ont été remis à Éliot Grondin, athlète de l’équipe nationale de snowboardcross. La somme amassée aidera le jeune Beauceron à financer sa saison de snowboard.

Le comité d’organisation visait un objectif de 25 000$, soit 10 000$ de plus que l’an dernier. Le snowboardeur était présent pour quasi toute la durée des 24 heures, sur lesquelles il en a pédalé 10. Les dons étaient récoltés sur place et en ligne. Le Resto Pub Dix 93 de Sainte-Marie était aussi de la partie en vendant plus de 180 « Éliot Burgers » conçus spécialement pour l’événement. Pour chaque burger vendu, deux dollars étaient remis à Éliot Grondin.

L’événement a mobilisé 404 cyclistes, ce que Éliot Grondin considère comme une réussite sur toute la ligne.

« Ça fait au chaud au coeur de voir que toute la communauté est derrière moi. J’ai aimé voir tout le monde s’amuser et participer. Ça fait du bien de voir que les gens croient en moi. »

Le jeune athlète de Sainte-Marie s’est récemment illustré aux championnats du monde junior de snowboard, où il a décroché la médaille d’argent. Ce mardi, il s’envolera pour l’Europe afin d’assister à un camp d’entraînement. Entre les compétitions et les pratiques, Éliot Grondin trouve le temps de terminer son cinquième secondaire, mais ce, à distance. L’athlète nous confiait qu’il était parfois difficile de concilier sport et école, mais qu’il trouve tout de même la motivation de poursuivre ses études, car il juge que c’est important.

La vente du « Éliot Burger » se poursuit encore quelques semaines au Resto Pub Dix 93 ainsi que la collecte de dons en ligne au www.eliotgrondin.com .