Lessard ne parvient pas à renouer avec le succès à Winchester

Raphaël Lessard n’a pas connu le succès souhaité lors de la 47e édition du Winchester 400, au Winchester Speedway en Indiana, ce dimanche. Le natif de Saint-Joseph-de-Beauce avait pourtant la bonne voiture pour cette course qui attire la crème des pilotes de stock-car, mais trois crevaisons ont anéanti ses chances de succès.

Le pilote de la Camry #51 FRL Express/Mobil 1/Toyota de Kyle Busch Motorsports (KBM) avait pourtant signé les meilleurs temps en pratique en vue de la course, laissant présager une épreuve satisfaisante pour Lessard. Lors de la séance de qualifications, un bris de suspension est venu freiner les intentions de Raphaël de signer un temps convenable, le relayant en 24e position.

Prenant donc le départ de l’arrière du peloton, Lessard a connu une épreuve difficile, ponctuée de neutralisations et même d’arrêts complets de la course. Connaissant un excellent départ, le jeune pilote, membre du programme de développement de Toyota, effectuait une remontée remarquable avant qu’une crevaison mettent un terme à un possible podium et une éventuelle victoire.

« Dès la première crevaison, nous sommes tombés cinq tours en retard. Ça ne commence pas bien une épreuve lors de laquelle il reste environ 350 tours à effectuer. Par contre, j’avais une excellente voiture tout au long de l’épreuve, je n’aurais pas pu demander mieux de l’écurie Kyle Busch Motorsports », mentionne Raphaël Lessard.

Un peu après la mi-course, M. Lessard n’a pas été chanceux et il a eu une autre crevaison, puis une dernière à quelques tours de la fin.

« On ne peut rien faire à propos des trois crevaisons. J’ai refait quelques tours et je suis rentré puisque je ne voulais pas être dans les jambes des meneurs qui effectuaient une bataille intense pour la victoire », ajoute M. Lessard.

Bien que Raphaël Lessard termine en 10e position, ayant 386 tours complétés sur 400, il peut tout de même se réjouir d’avoir été l’un des pilotes les plus rapides en piste.

Prochaine course au calendrier

La prochaine course de Raphaël Lessard aura lieu le 4 novembre prochain au Fairgrounds Speedway à Nashville, au Tennessee (États-Unis).