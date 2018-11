Le Cool FM a concédé la victoire aux Marquis de Jonquière

Samedi dernier, les Marquis de Jonquière étaient de passage à Saint-Georges pour y affronter le Cool FM. Les partisans présents ont eu droit à une bonne rencontre offensive et robuste. Les Marquis ont gagné la partie par la marque de 5-4.

En première période, les Marquis ont profité de leur premier avantage numérique et ont inscrit un premier but. Jonathan Diaby a lancé une rondelle qui a dévié derrière Adam Russo. Dave Hamel et Tommy Bolduc ont pris part à un combat qui n'a fait aucun gagnant.

Quelques minutes plus tard, c’est Saint-Georges qui a profité de l’avantage d’un homme. Keven Cloutier a effectué un tir qui a dévié sur Giulio Scandella et qui a battu Cédric Desjardins.

Néanmoins, les Marquis sont revenus à la charge rapidement : James Desmarais a marqué à la suite d'un tir précis. Dès la remise en jeu, Alexandre Quesnel a donné deux buts d’avance aux Marquis.

Trois combats consécutifs

Ensuite, le Cool FM a affiché ses couleurs. Trois combats consécutifs ont éclaté. Simon Desmarais a jeté Steven Oligny par terre. Hubert Poulin s'est mesuré à Dannick Malouin dans un duel à l’avantage du boxeur de la Beauce. Yvan Busque a laissé tomber les gants devant Jérémie Malouin dans un match de lutte.

En avantage numérique, Saint-Georges a saisi l'occasion et a réduit l’écart quand Pierre-Olivier Morin a frappé un retour de lancer derrière Cédric Desjardins.

Deuxième et troisième périodes

En deuxième période, les Marquis ont été la seule équipe à participer au pointage. D'abord, Dannick Paquette s'est défait de la pression d’un défenseur du Cool FM et a battu le gardien. Puis, Jonathan Diaby a lancé une rondelle qui a atteint Olivier Dallaire au visage et qui a touché la cible. Dallaire a dû quitter la rencontre en raison d'un saignement abondant.

En troisième période, le Cool FM a pris 21 tirs au filet. Yannick Tifu a marqué lors d'une échappée grâce à une habile feinte. Deux minutes plus tard, Simon Demers a empêché la rondelle de sortir du territoire des Marquis et l'a remise à Anthony Verret, laissé seul devant Desjardins, qui n'a pas manqué une telle occasion.

Malgré de beaux efforts en troisième période, Saint-Georges n'a pas réussi à créer l'égalité et a dû s'avouer vaincu par la marque de 5-4.

Le Cool FM de Saint-Georges a lancé 52 fois au filet. C'est beaucoup plus que les Marquis de Jonquière, qui ont tiré 31 fois au filet.

Trois étoiles

La première étoile a été décernée à Jonathan Diaby, de Jonquière, qui a cumulé deux buts et une passe. La deuxième a été attribuée à Yannick Riendeau, de Jonquière toujours, qui a obtenu quatre passes ayant mené à un but. La troisième étoile a été accordée à Patrick Lapostolle, de Saint-Georges, qui a cumulé deux passes ayant conduit à un but.

Prochain match

Le Cool FM de Saint-Georges jouera ce vendredi, à 20 h, au centre sportif Lacroix-Dutil. Les visiteurs seront les Éperviers de Sorel.