Fat Bike Fun : un succès pour la troisième édition

Samedi dernier avait lieu la troisième édition du Défi Fat Bike Fun. L'événement s'est déroulé sur l'ancien terrain du Woodooliparc vis-à-vis de la 180e Rue. 24 équipes ont participé à l'événement, prenant part à une course à relais. Au total, environ 120 personnes ont participé à l’événement d’une manière ou d’une autre.

Chaque équipe représentait une entreprise ou un organisme de la région. Cette année, la victoire a été remportée par l’équipe de Hyundai Beauce. La deuxième place revient à l’équipe de Pomerleau alors que la troisième revient à celle du Tour de Beauce. Tous les participants ont dû braver le vent, qui a soufflé très fort durant toute la journée de samedi.

Ambiance festive

Après la compétition, les participants ont été conviés à un souper chaud durant lequel ont été présentés les grands gagnants de la compétition. Les participants ont notamment pu profiter d’un bar, de la musique, de l’animation et d’un feu de camp. Plusieurs personnes sont restées sur le site jusqu’à environ 22h. Un succès niveau ambiance.

Avant la compétition officielle, un mini défi pour les enfants avait été organisé par MF Aventure, une entreprise touristique basée dans la région. 35 enfants ont pu s’aventurer sur le sentier qui leur était destiné, un nombre impressionnant pour une première édition.

Événement bénéfice

En plus d’inciter les gens de la région à faire de l’activité physique, l’événement visait à amasser des fonds pour le Club cycliste Vachon Subaru. Des fonds qui permettront à des jeunes de 6 à 18 ans du Club cycliste Vachon Subaru de continuer à pratiquer leur sport. Les fonds serviront essentiellement à rémunérer les entraineurs et à renouveler des vélos de location.



La troisième édition du Fat Bike Fun était organisée par le Club Vachon Subaru de Saint-Georges, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer le cyclisme, de compétition ou non, sur route, piste et montagne, auprès des jeunes en Beauce.