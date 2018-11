Une fin de semaine remplie d'action dans la Ligue de hockey de Côte-Sud

La ligue de hockey de Côte-Sud (LHCS) termine une fin de semaine mouvementée. Voici le compte rendu des parties qui se sont tenues.

Vendredi 19 octobre 2018

St-Damien 5 vs Ste-Marie 3

Vendredi soir, à domicile, le Giovanninna s’incline devant le Plastique Moore de St-Damien par la marque de 5 à 3. En première période, l’équipe de St-Damien prend les devants durant les premières minutes de jeu. Ste-Marie réduit tout de même l’écart à 2-1 en fin de période. En deuxième période, Le Plastique Moore inscrit un 3e but, tandis que Le Giovanninna inscrit son 2e. L’écart est toujours d’un but. En troisième période, l’attaquant Charles Bety du Giovanninna crée l’égalité 3 à 3. Par contre, en fin de période, la Plastique Moore inscrit 2 buts, dont 1 en filet désert, leur permettant de remporter la partie 5 à 3.

Marqueurs pour St-Damien Marqueurs pour Ste-Marie Charles Dulac-Simard (2B-2A) Jason Faucher (2B) Ian Chabot (1B-1A) Anthony Laflamme (1B) Maxime Frenette (1B) Charles Bety (1B)

Trois-Pistoles 1 vs La Pocatière 8

Dans l’Est, vendredi soir dernier, avait lieu une rencontre entre Trois-Pistoles et La Pocatière. Dès la première période, les Seigneurs s’installent en zone adverse en inscrivant 4 buts. Pour l’équipe de Trois-Pistoles, ils n’inscrivent qu’un seul but en début de période. Les Seigneurs inscrivent 4 autres buts lors de la deuxième et troisième période. La rencontre se termine par la marque de 8 à 1.

Marqueurs pour Trois-Pistoles Marqueurs pour La Pocatière Olivier Perreault (1B) Joey Beaudoin (2B-2A) Pier-Luc Pelletier (2B-1A) Philippe Pelletier (1B-3A) Antoine Lord (1B-1A) Miguel Picard (1B-1A) Keven Carrier (1B)

St –Charles 5 vs Lotbinière 7

À domicile, vendredi soir, l’équipe des Mercenaires ont remporté la rencontre contre les Éperviers de St-Charles par la marque de 7 à 5. Ce fut une rencontre très serrée où chacune des équipes a réussi à déjouer le gardien adverse à plusieurs reprises. D’abord en première période, les Éperviers prennent les devants en marquant 2 buts, mais sont rattrapés en fin de période par Lotbinière qui en inscrit 3. Jusqu’en 3e période, chacune des équipes maintiendra l’écart d’un ou 2 buts, mais ce seront les Mercenaires qui remporteront la partie.

Marqueurs pour St-Charles Marqueurs pour Lotbinière Jessy Croteau (1B-1A)

William Nadeau (1B-1A) Jeff Cantin (1B-1A) StéphaneGoulet (1B) Steven Goulet (1B) Samuel Bisson (2B) Mikaël Bélanger (1B-1A) Samuel Bergeron (1B-1A) Patrice Auger (1B) Guillame Ouellet (1B) Yohan Marcoux (1B)

Samedi 20 octobre 2018

Trois-Pistoles 3 vs St-Damien 10

Samedi soir, le Plastique Moore de St-Damien recevait l’équipe de Fondation B.A de Trois-Pistoles. Dès la première période, la Plastique Moore s’installe en déjouant le gardien adverse. Le nombre de buts inscrit par l’équipe adverse n’est pas suffisant pour décourager l’équipe de Trois-Pistoles, ces derniers restent de la partie en inscrivant trois buts, dont un lors des dernières minutes de jeu. La partie se termine 10 à 3 pour l’équipe locale. Il est important de noter la performance de Ian Chabot du Plastique Moore durant cette partie puisqu’il a récolté un total de 5 points.

Marqueurs pour Trois-Pistoles Marqueurs pour St-Damien Jeffrey Desjardins (1B) Samuel Charron (1B) Keven Lévesque (1B) Ian Chabot (3B-2A) Trahan Jimmy (2B) Maxime Cormier (2B) Maxime Aubin (1B) Pier-Hugues Lavallé (1B) Samuel Morissette (1B)

Montmagny 10 vs St-Pascal 3

Samedi soir, l’équipe du Décor Mercier rendait visite à l’impérial de St-Pascal. En première période, c’est l’attaque du Décor Mercier qui prend les devants en inscrivant 6 buts consécutifs. En deuxième période, l’équipe de l’Impérial n’a pas dit son dernier mot puisqu’elle inscrit deux buts en début de période. St-Pascal restera impliqué tout au long de la partie malgré les buts de l’équipe adverse, c’est d’ailleurs St-Pascal qui inscrit le dernier but de la partie. La partie se termine 10 à 3 pour le Décor Mercier. Soulignons ici la performance de Pier-Olivier et Louis-David Bourgault qui ont récolté respectivement 3 et 6 points.