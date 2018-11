Une autre fin de semaine chargée pour les Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville.

M12

La troupe de Philippe Audet se dirigera à Lake Placid du 25 au 28 octobre prochain dans le cadre du CAN/AM CHALLENGE CUP. Les Lynx affronteront en ronde préliminaire le Jr Crusaders de Worcester, MA, NY Stars de Brooklyn, NY et le Red Bank Generals Black de Red Bank, NJ.

L’équipe se dirigeait au Centre Richard Lebeau à St-Léonard D’aston ce samedi 20 octobre pour y affronter les Diablos de l’École Lucille-Teasdale (défaite de 3 à 2) et le Filon Or et des Bois (victoire 3 à 2).

M15

Les Lynx accueillaient les Montagnards du Collège St-Hilaire le vendredi 19 octobre. Grâce à une bonne offensive, les Lynx ont remporté la victoire avec une marque de 7-1.

Le samedi ils affrontaient les Diablos de l’École Lucille-Teasdale et le Marquis du Collège du Mont Sainte-Anne à l’aréna de Beauceville. Ils ont gagné le premier match avec un pointage de 5 à 2, mais ce sont inclinés lors du 2e match (2 à 1).

Les Lynx se dirigeront au Complexe 3 glaces à Québec le weekend prochain pour y affronter les Condors de Jean-Eudes vendredi le 26 octobre et les Titans de l’École Verbe-Divin samedi le 27 octobre.

M14

Les Lynx jouaient deux parties au Complexe de l’Ancienne-Lorette dimanche le 21 octobre dernier pour y affronter les Commandeurs de Lévis (défaite 5 à 2) et Les Athlétiques de la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette (défaite 3 à 1).

M17

Les Lynx se dirigeaient au Centre sportif de Ste-Foy le vendredi 19 octobre dernier pour y jouer deux parties: la première contre les Athlétiques de la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette et la deuxième contre l’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie étaient les visiteurs.

Les Lynx ont remporté la victoire contre les Athlétiques avec un pointage final de 7 à 1, mais ont perdu face à l’Amiral, 8 à 4.

Les M17 se dirigeront à l’aréna Côte de Beaupré pour y jouer 3 parties en deux jours. Vendredi le 26 octobre ils affronteront les Commandeurs du Collège de Lévis et le Fighting Irish de St-Pats High School et le samedi 27 octobre, le Graal du Collège Clarétain.