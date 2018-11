Le Club de curling de Beauce-Sartigan débutera sa prochaine saison

Le Club de curling Beauce-Sartigan débutera ses activités le 12 novembre prochain à l’aréna de St-Honoré. La saison de curling 2018-2019 sera donc de 3 semaines plus longue que la saison précédente.

La prolongation de la saison découle de la volonté du conseil d’administration de se rapprocher de la période d’activité des autres clubs de curling de la province. Pour le Club, une saison plus longue signifie une accessibilité accrue pour la population, une augmentation de la capacité de promotion du sport, ainsi qu’une amélioration du calibre du jeu.

Dès le 12 novembre, toute personne intéressée par le curling pourra se joindre aux différentes ligues, de jour et de soir, ou pourra effectuer une location pour jouer entre amis et/ou collègues. Les coordonnées pour joindre le Club et les informations pertinentes se retrouvent sur la page Facebook de ce dernier. Il est également possible de joindre le Club par téléphone au 418-221-7999 ou par courriel au contact@curlingbeauce.club.

En 2017-18, le Club a terminé la saison avec 59 membres, en hausse de 33% par rapport à la première année. 346 personnes différentes qui ont profité des installations à St-Honoré pour pratiquer le curling lors de la dernière saison. Le Club a pour objectif de continuer sa progression et d’atteindre 72 membres cette année.

Le Club compte également faire rayonner la Beauce grâce au curling avec la participation de plus d’équipes lors de tournois à l’extérieur et la participation à des rencontres interclubs. L’an dernier, une équipe du Club a participé à des tournois à Thetford Mines, Sherbrooke et Rivière-du-Loup.

Le Club de Curling Beauce-Sartigan voit l’avenir d’un très bon œil puisqu’il compte sur le support du milieu et de ses membres pour atteindre ses objectifs de développement.

Encore cette saison, l’organisme sans but lucratif combinera le soutien de ses fidèles partenaires (la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley, la scierie Carrier&Bégin Inc. et Les Équipements Lapierre) au bénévolat de ses membres (310 h en 2017-18) pour offrir la meilleure expérience possible à sa clientèle.