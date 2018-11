Football : la saison des Condors se termine par une défaite

La saison des Condors du Cégep Beauce-Appalaches s’est terminée sur une défaite contre les Diablos du Cégep de Trois-Rivières avec un pointage final de 6-14 en faveur des adversaires.

C’est dans des conditions météorologiques alliant neige et pluie que les deux équipes se sont affrontées. « Nous avions beaucoup de joueurs blessés sur l’offensive, souligne l’entraineur-chef Marc Loranger. Dans de telles conditions, nous n’avions pas la possibilité de réaliser beaucoup de jeux aériens, et l’équipe de Trois-Rivières a démontré une attaque au sol qui était davantage en puissance que la nôtre. » Tout au long de la partie, peu de points ont été accordés de part et d’autre.

Le match a été serré jusqu’à la toute fin, avec un pointage de 6 à 7 pour Trois-Rivières. Une pénalité à la fin du quatrième quart du côté des Condors a permis aux Diablos de solidifier leur avance avec un touché pour conclure le match 6-14.

Statistiques

Les Condors ont amassé des gains de 196 verges (133 au sol et 63 par la passe). Ils ont concédé 223 verges au sol et 39 verges par la passe à leurs adversaires.

Portrait des séries éliminatoires

Terminant en première place de la division 2, l’équipe du Noir et Or de Valleyfield se qualifie automatiquement pour la demi-finale.

Les Islanders de John Abbott (2e) affronteront en quart de finale les Volontaires de Sherbrooke (7e). Les Lynx d’Édouard-Montpetit (3e) disputeront leur quart de finale contre les Filons de Thetford (6e). Les Diablos de Trois-Rivières (4e) joueront leur premier match des séries éliminatoires contre les Nomades de Montmorency (5e).

Les Griffons du Cégep de l’Outaouais (7e) et les Condors du Cégep Beauce-Appalaches (8e) ne se qualifient pas pour les séries.

Bilan de la saison 2018

Les Condors terminent la saison 2018 au 8e rang de la division 2 avec une fiche d’une victoire et de sept défaites. Pour Marc Loranger, qui s’était fixé le défi de deux victoires durant la saison, il s’agit d’une déception : « En fin de saison, nous avons vu une équipe qui était en mesure d’obtenir des victoires et qui était compétitive. Les joueurs peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli tout au long de la saison. »

Marc Loranger et son équipe d’entraineurs préparent déjà le recrutement en vue de la prochaine saison. « Dans les prochaines semaines, nous identifierons les joueurs qui présente un potentiel intéressant pour notre équipe et nous irons les voir en action. La saison 2019 présentera une équipe performante. »

Malgré une saison en dents de scie, les joueurs sont satisfaits de leur parcours. « Certains vétérans, qui en étaient à leur dernière saison avec les Condors, ont démontré leur désir de revenir la saison prochaine pour continuer leur développement », a renchéri Loranger.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante, « le Cégep Beauce-Appalaches et la direction tiennent à réaffirmer leur volonté de supporter (sic) les programmes sportifs tel que le football, car ils contribuent au développement et à la fierté de nos étudiants-athlètes ».

« Je tiens à saluer le dévouement et l’implication des parents et des bénévoles qui sont une partie importante du succès des Condors. La direction du Cégep tient également à mentionner la présence des partisans qui ont été au rendez-vous en grand nombre à toutes les parties à domicile », conclut-il.