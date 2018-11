La LNAH dévoile ses trois plus récentes étoiles de la semaine

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a dévoilé plus tôt aujourd’hui les trois étoiles de sa dernière semaine d’activité.

La première étoile de la semaine a été décernée à l’attaquant des BlackJacks de Berlin, Jonathan Bellemare. En deux rencontres, Bellemare a inscrit deux buts et ajouté trois mentions d’aide à sa fiche personnelle. Utilisé abondamment par son entraineur, il se veut un atout important pour la formation du New Hampshire.

Le gardien de but des Marquis de Jonquière, Cédrick Desjardins, est monté sur la deuxième marche du podium hebdomadaire. Vendredi soir, à Sorel-Tracy, Desjardins a repoussé 42 des 44 lancers dirigés vers lui dans un de 3 à 2. Un super pourcentage d’efficacité de 0,955.

Le trio hebdomadaire a été complété par Maxime Macenauer de l’Assurancia de Thetford. Macenauer a déjoué les gardiens adverses à deux reprises ce week-end, en plus d’ajouter deux mentions d’aide. Il a terminé la semaine avec un différentiel de +2, six lancers en direction des gardiens adverses et un pourcentage de réussite de 51% aux cercles des mises au jeu.

La performance de David Rose des Éperviers de Sorel-Tracy a aussi été considérée. De même que celles de Yannick Riendeau et de Mathieu Brisebois des Marquis de Jonquière.

Les nominations des joueurs du mois d’octobre seront dévoilées un peu plus tard cette semaine.