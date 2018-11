Le Cool FM perd aux dépens de l'Assurancia

L’équipe d’Éric Bertrand était dans l’Amiante vendredi soir pour y affronter l’Assurancia. Les unités spéciales ont été le point tournant de la rencontre qui s’est terminée 4-2 pour Thetford-Mines.



Marc-Olivier Mimar ouvre la marque pour l’Assurancia lorsqu’il s’amène en échappée pendant un désavantage numérique. Le Cool FM réplique en 5 contre 3. Yannick Tifu prend un tir, Yvan Busque envoie le retour sur le gardien Cadorette, mais Anthony Verret profite du deuxième retour pour envoyer la rondelle dans le haut du filet.



Après la pause de mi-période lors du deuxième vingt, Dave Hamel et Thomas Bellemare offre un premier combat aux partisans de Thetford. Matthew Medley redonne l’avance à l’Assurancia en profitant d’un retour de lancer de Maxime Macenauer en avantage numérique. Alexandre Tremblay inscrit le troisième but de Thetford, qui sera aussi le but gagnant, quand il saute sur une rondelle qui échappe à Adam Russo. Par la suite, Dave Hamel y va de son deuxième combat de la soirée, mais cette fois, Kevin Bolduc est son adversaire.



Encore en supériorité numérique, Medley marque une seconde fois dans la rencontre. Le Cool FM profite à son tour de l’avantage d’un homme pour rétrécir l’écart via un lancer très précis de Yannick Tifu. Tout de suite après ce but, le défenseur de Thetford, Nicolas Dumulong, applique une mise en échec à la limite de la légalité sur Yvan Busque, qui devra quitter la partie. Sur la séquence, Dumulong écope d’une pénalité majeure, mais St-Georges ne saura pas en profiter. La partie se termine donc par la marque de 4-2.



Les trois étoiles



1 - Matthew Medley TM (2b)

2 - Marc-Olivier Mimar TM (1b)

3 - Philippe Cadorette TM (eff. 0.946)