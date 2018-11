Cool FM : Saint-Georges perd le match de samedi

Les Marquis et le Cool FM se retrouvaient samedi soir pour la troisième fois de la saison. Une autre fois, la partie a été très serrée, mais les Marquis se sont sauvés avec la victoire au compte de 5-3.

Les visiteurs profitent d’un avantage numérique pour ouvrir la marque. Dannick Paquette prend un tir de l’enclave qui passe sous Adam Russo. Les Marquis doublent leur avance lorsque Mathieu Brisebois marque tout juste après la fin de la seconde pénalité du Cool FM.

St-Georges marque deux buts rapides en deuxième période. Giulio Scandella utilise sa vitesse pour s’amener en échappée. Il bat Cédric Desjardins d’un tir entre les jambières. Keven Cloutier se libère ensuite de sa séquence de 8 matchs sans marquer lorsqu’il est laissé seul devant le filet. Il profite d’une passe de Mathieu Nadeau pour loger la rondelle dans le haut du but.

En fin de période, Jonathan Diaby s’en prend à Anthony Verret. Ce geste engendre beaucoup de colère du côté de St-Georges. Mario Boilard et Hubert Poulin vont faire part de leur mécontentement au grand défenseur des Marquis. Puis, Dannick Malouin envoie la rondelle vers le filet d’Adam Russo. Ce dernier réplique en lui rendant la pareille. Au final, les punitions seront égalisées de chaque côté, sauf pour Hubert Poulin qui écopera d’une extrême inconduite de partie.

Les Marquis reprennent les devants rapidement au troisième vingt. Profitant d’une chute d’un défenseur, James Desmarais marque avec un lancer sur réception. En milieu de période, Gabriel Lévesque fait 4-2 quand il rate son lancer, mais la rondelle prend une drôle de trajectoire et termine dans le coin supérieur. Maintenant qu’il a son premier but, Keven Cloutier en profite pour ajouter son deuxième.

Son premier tir est bloqué par Desjardins, mais Cloutier n’abdique pas et saisi son retour et porte la marque 4-3. St-Georges tente le tout pour le tout afin d’égaliser la marque. Dans les dernières secondes, tout le monde se porte à l’attaque. Par contre, un revirement survient en zone défensive et Jean-Simon Allard se retrouve seul devant Russo. Le premier tir est stoppé, mais le second termine dans le fond du filet avec seulement trois secondes à faire.



Les trois étoiles



1- Keven Cloutier STG (2b)

2- James Desmarais JON (1b, 1p)

3- Cédric Desjardins (eff. 0.032)