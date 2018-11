Une fin de semaine enlevante dans la Ligue de hockey Côte-Sud

Durant la dernière fin de semaine avaient lieu plusieurs matchs dans Ligue de hockey de Côte-Sud (LHCS). Voici le compte rendu des derniers matchs.

Les trois étoiles de la semaine sont (1) Miguel Picard des Seigneurs avec 1 pj 4 buts (2), Ian Chabot du Plastique Moore avec 1 pj 3 buts 1 aide et Samuel Landry du Giovannina avec 2 pj 3 buts 3 aides.

Vendredi 2 novembre 2018

St-Pascal 3 vs La Pocatière 8

Vendredi soir, au Centre Bombardier, avait lieu une rencontre opposant les Seigneurs de La Pocatière à l’Impérial de St-Pascal. Dès la première période, l’équipe de La Pocatière s’installe en zone adverse en inscrivant 3 buts. Lors de la deuxième période, l’équipe St-Pascal inscrit 2 buts leur permettant de réduire l’écart 3 à 2. Les Seigneurs répliquent et inscrivent deux buts, un en désavantage numérique et l’autre en avantage numérique. St-Pascal répliqua en fin de période, portant le pointage 5 à 3 pour l’équipe locale. En troisième période, les Seigneurs déjouent le gardien adverse à trois reprises, le dernier étant marqué par Miguel Picard, son quatrième de la rencontre. La partie se termine avec la marque de 8 à 3.

Marqueurs pour St-Pascal Marqueurs pour La Pocatière Mathieu Lambert (1B-1A) William Ouellet (1B) William Gendron (1B) Miguel Picard (4B) Philippe Pelletier (1B-1A) Joey Beaudoin (1B-1A) Jérôme Ouellet (1B) Xavier Michaud (1B)

Ste-Marie 3 vs St-Charles 5

Les spectateurs présents à l’Aréna de St-Charles vendredi soir ont eu droit à une rencontre très serrée, alors que les Éperviers recevaient la visite du Giovanninna de Ste-Marie. En première période, chacune des équipes inscrit un but. En deuxième période, Ste-Marie prend les devants en début de période, mais l’équipe de St-Charles inscrit deux buts par la suite. En troisième période, lors des premières minutes de jeu, chacune des équipes profite de leur avantage numérique pour marquer. L’équipe de St-Charles marquera de nouveau plus tard durant la période, leur permettant de remporter la partie 5 à 3.

Marqueurs pour Ste-Marie Marqueurs pour St-Charles Samuel Landry (1B-1A) Félix-Antoine Chabot (1B) Maxime Cliche (1B) Alexandre Racicot (1B-2A) Jean-Christophe Fugère (1B-1A)

Jessy Croteau (1B) Michael Lamontagne (1B) Steven Gagnon (1B)

Montmagny 8 vs St-Jean-Port-Joli 2

Au Centre Rousseau, vendredi soir, avait lieu une rencontre où l’équipe du Pavage Jirico recevait la visite du Décor Mercier de Montmagny. En première période, le Décor Mercier inscrit un premier but. En deuxième période, ils s’installent en zone adverse et marque à 4 reprises. L’équipe du Pavage Jirico n’abandonne pas pour autant, ils inscriront un but un fin de période. En troisième période, l’attaque de Montmagny déjoue le gardien à trois reprises. L’équipe du Pavage Jirico réussira à déjouer le gardien adverse en fin de période. La rencontre se termine alors par la marque de 8 à 2, pour le Décor Mercier de Montmagny.

Marqueurs pour Montmagny Marqueurs pour St-Jean-Port-Joli Étienne Blais (2B-1A) Jean-Christophe Laflamme (2B-1A) Pier-Olivier Bourgault (1B-1A) Louis-David Bourgault (1B-1A) Carl Gagné-Bernier (1B-1A) Mikael Jalbert (1B) Maxime Goulet-Bernier (1B-1A) Jérôme Cloutier (1B)

Lotbinière 1 vs St-Damien 6

Le Plastique Moore de St-Damien a reçu la visite des Mercenaires de Lotbinière, vendredi soir. En première période, le Plastique Moore inscrira un but. En deuxième période, l’équipe de St-Damien déjouera le gardien adverse à quatre reprises, et l'un de ces buts a été marqué en désavantage numérique. En troisième période, l’équipe de Lotbinière réussira à déjouer le gardien afin de s’inscrire au pointage. L’équipe de St-Damien réplique quelques minutes plus tard, lui permettant de remporter la partie par la marque de 6 à 1. Ian Chabot, du Plastique Moore, inscrit 4 points lors de cette rencontre.

Marqueurs pour Lotbinière Marqueurs pour St-Damien Samuel Bergeron (1B) Ian Chabot (3B-1A) Charles Dulac-Simard (1B-3A) Maxime Aubin (1B-1A) Samuel Forgues (1B)

Dimanche 4 novembre 2018

Trois-Pistoles 3 vs Ste-Marie 9

Dimanche après-midi, au Centre Caztel, le Giovanninna de Ste-Marie recevait Fondation B.A de Trois-Pistoles. En première période, c’est l’équipe de Trois-Pistoles qui ouvre la marque. Toutefois, Ste-Marie répliquera à deux reprises, portant la marque 2 à 1. En deuxième période, Ste-Marie inscrit un troisième but. Trois-Pistoles inscrit deux buts afin de créer l’égalité 3 à 3. En 3epériode, le Giovanninna inscrit 6 buts, donnant peu de chances à l’équipe adverse. L'équipe remporte la rencontre 9 à 3. Il est important de noter la performance de Dave Boily qui inscrit 4 points lors de cette rencontre.