Course automobile : une autre course pour Raphaël Lessard

En participant à la 53 édition du Governor's Cup en Floride (États-Unis), le 11 novembre prochain, Raphaël Lessard ajoutera une course à son calendrier. C’est sur le New Smyrna Speedway qu’il prendra part à une épreuve de 200 tours, qui compte déjà plus de 25 inscrits en Super Late Model (SLM).

Lessard, au volant de la 81 de l’équipe d’Anthony Campi Racing (ACR81) de Sarasota en Floride, remplacera le pilote Giovanni Bormante qui s’est blessé la semaine dernière. Raphaël Lessard n’est pas inconnu de cette piste de 1⁄2 mille aux virages de 23 degrés.

En 2016, c’est à cette piste qu’il avait obtenu sa première victoire en sol américain en Pro Late Models, alors qu’il avait participé au championnat New Smyrna World Series of Asphalt, dans la classe Pro Late Models. L’an dernier, Raphaël Lessard, au terme d’une lutte acharnée, a réussi à obtenir une 8e place malgré une voiture plus que capricieuse.

Le New Smyrna Speedway, piste ouverte depuis 1964, est sanctionnée par l’organisme NASCAR Home Track / NASCAR Whelen All-American Series.