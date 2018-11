Patinage artistique : Jérôme Poulin sur des jurys de compétitions internationales

Jérôme Poulin était de passage à Helsinki, en Finlande, afin de juger une compétition de patinage artistique de niveau sénior grand prix. Les patineurs qui participent à cette compétition qui avait lieu du 2 au 4 novembre sont de calibre olympique.

Jérôme Poulin, natif de Saint-Joseph, mais désormais basé à Montréal, a lui aussi fait carrière en tant que patineur. En 1993, lors des championnats canadiens, il a terminé 13e et il s’est mérité le titre d’athlète de l’année en 1991 au gala du mérite sportif beauceron.

L'ancien patineur juge des compétitions depuis maintenant 30 ans. En 2010, il a commencé à faire partie des panels de compétitions internationales, mais de niveau junior et senior B. Son expérience en Finlande se distinguait des autres compétitions qu’il a jugées par le calibre des patineurs qui y participaient : plusieurs des athlètes faisaient partie de l’élite mondiale.

Sa participation à cette compétition l’a rendu admissible aux examens de l’Union internationale de patinage. Ces examens se tiennent en Allemagne et s’il se qualifie, il pourra participer aux jurys des Jeux olympiques et des mondiaux.

L'investissement dont fait preuve Jérôme Poulin est remarquable, en plus d’avoir une compagnie d’informatique, il donne régulièrement des conseils aux jeunes patineurs, et ce de manière bénévole. Il qualifie de « privilège » le fait de pouvoir être dans le milieu de patinage artistique à un niveau si élevé.

Être juge à un si haut niveau peut parfois être une tâche ardue parce que des conséquences majeures découlent de l’issu de ces compétitions pour les athlètes.

« Avec l’expérience on apprend à prendre du recul et à mettre nos préférences et nos émotions à l’écart pour vraiment être dans le moment présent et donner une évaluation juste de ce qui a été exécuté. »