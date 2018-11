Volleyball juvénile : les Faucons s'illustrent lors de leur dernier tournoi

Le dimanche 11 novembre 2018, au Collège de Champigny, avait lieu le premier tournoi de volleyball RSEQ de la saison 2018-2019. L’équipe des Faucons de la Polyvalente St-François, qui fait un grand retour dans cette ligue, est représentée au niveau juvénile féminin. Les joueuses ont fait preuve de stratégie et de détermination.

Le premier match de la journée opposait l'équipe des Faucons aux Vikings de l’École secondaire des Etchemins. Les joueuses des Faucons ont remporté leurs deux sets par la marque de 25-12 et 25-7. Par la suite, elles ont croisé le fer avec le Cyclone du Collège Champigny. Un match épique, explosif, duquel les spectateurs ne pouvaient que sortir totalement ébahis.

Les Faucons l’ont remporté par la marque de 25-7 et 25-1. La dernière partie du tournoi à la ronde les opposait au Bleu et or du Collège de Jésus-Marie. L’équipe a continué sur sa lancée avec une victoire de 25-9 et 25-16.

Cette victoire leur a permis de se hisser au premier rang du classement et du même coup à la grande finale de la journée. Cette finale les confrontait aux Carcajoux du Séminaire des Pères Maristes. L’équipe a été parfaite, remportant une victoire expéditive de 25-14 et 25-15.

Le prochain match des Faucons aura lieu le dimanche 2 décembre.