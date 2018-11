PHOTOS | Quatre Condors sur l’équipe d’étoiles de la division 2

Quatre joueurs des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont été élus sur l’équipe d’étoiles de la Division 2 du circuit collégial de football. Les vétérans David Dallaire (20) et Nathan Bolduc (11) complètent leur carrière collégiale de belle façon en se retrouvant dans la constellation. Christopher Fortin (74) et Samuel Faucher (58) sont également nominés.

Au cours de la saison, David Dallaire a réalisé 67 plaqués et 16 assistés. Il termine la saison en 2eplace de la ligue avec une moyenne de 70. « David a grandement contribué au succès de l’équipe en offrant un rendement constant, » mentionne Marc Loranger, entraîneur-chef des Condors. Il a été très utile en défensive, mais également dans les unités spéciales.

Nathan Bolduc a été un pilier pour l’offensive des Condors. Il a démontré une polyvalence et une capacité d’exécution exceptionnelle. Cette mention reconnait la qualité de son travail en tant que botteur. Nathan Bolduc évoluera avec le Rouge et Or de l’Université Laval la saison prochaine.

Les joueurs de ligne offensive Christopher Fortin ainsi que Samuel Faucher se sont également imposés au sein de l’équipe. En 2017, les deux joueurs ont remporté la médaille d’or avec Équipe-Québec des moins de 18 ans à la Coupe Canada. En juillet dernier, Christopher Fortin a participé au Championnat mondial junior de football à Mexico pour l’équipe canadienne de football junior. Ils seront de retour la saison prochaine avec les Condors.

Pierre-Olivier Dupont (50) a reçu le mérite académique pour les Condors.