L'Assurancia remporte haut la main son dernier match

Les hommes de Stéphane Poulin ont remporté une importante victoire en fin de semaine. Samedi soir, l’Assurancia affrontait Montmagny. Les hommes de Stéphane Poulin l’ont remporté par l’imposante marque de 9 à 2.

Ce sont 9 marqueurs différents qui ont trouvé le fond du filet, le soir du 17 novembre dernier. Nathaniel Doyon, Charles Étienne Roy ont récolté 3 points chacun en plus de leur but. Les autres buteurs sont Antoine Veilleux, Tom Drapeau, Nickolas Morin, Pascal Fleury, Bryan Lemieux, Édouard Giguere et finalement Philippe Hamel.

L’entraîneur-chef, Stéphane Moulin, a affirmé qu’il s’agissait d’un «match sans histoire », mais duquel ses hommes étaient au moins sortis victorieux.

Le prochain match de l’Assurancia aura lieu samedi prochain, le 24 novembre, alors que les hommes de Stéphane Poulin recevront Disraeli.