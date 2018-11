Une fin de semaine chargée dans la Ligue de hockey de Côte-Sud

Une fin de semaine chargée s'est terminée hier pour Ligue de hockey de Côte-Sud. Voici le compte rendu des dernières parties jouées dans cette ligue.

Vendredi 16 novembre 2018

St-Damien 4 vs Lotbinière 5

Les Mercenaires de Lotbinière recevaient le Plastique Moore de St-Damien. En première période, c’est l’équipe de St-Damien qui inscrit le premier but. En deuxième période, St-Damien poursuit sur la même lancée en inscrivant 3 buts, ce n’est qu’en fin de période que l’équipe de Lotbinière inscrit son premier but, c’est maintenant 4 à 1. En 3epériode, c’est Lotbinière qui s’installe en zone adverse, marquant 3 buts pour créer l’égalité. Il aura fallu aller en fusillade pour déterminer l’issu de cette partie. C’est Mickaël Bélanger des Mercenaires de Lotbinière qui est le seul à déjouer le gardien, permettant à son équipe de remporter la partie.

Marqueurs pour St-Damien Marqueurs pour Lotbinière Samuel Morissette (1B-2A) Ian Chabot (1B-1A) Pier-Hugues Lavallé (1B) Mathieu Morissette (1B) Samuel Bergeron (3B) Mathieu Blanchet (1B)

St-Pascal 1 vs Montmagny 11

L’équipe du Décor Mercier recevait la visite de l’Impérial de St-Pascal vendredi soir. L’équipe de Montmagny a pris les devants et a inscrit un total de 11 buts lors de cette rencontre. Du côté de St-Pascal, ils ont resté présents tout au long de la rencontre leur permettant de marquer un but en troisième période et de faire un total de 29 tirs au but durant cette rencontre.

Marqueurs pour St-Pascal Marqueurs pour Montmagny Alexandre Laflamme (1B) Étienne Blais (2B-2A) Louis-David Bourgault (2B-1A) Kevin Poulin (2B) Pier-Olivier Bourgault (1B-2A) Jean-Daniel Gauthier (1B-1A) Jean-Christophe Laflamme (1B-1A) Étienne Minville (1B) Dave Gaumond (1B)

St-Charles 0 vs Ste-Marie 7

À Ste-Marie, vendredi soir, avait lieu une rencontre entre le Giovanninna et les Éperviers de St-Charles. Bien que Ste-Marie ait réussi à inscrire 7 buts durant cette partie. L’équipe des Éperviers a tout de même fait 32 tirs au but sans toutefois réussir à déjouer le gardien adverse. Du côté de Ste-Marie, ils ont inscrit 4 buts en première période. En deuxième période, ils inscrivent un seul but en désavantage numérique. En troisième période, ils inscrivent deux derniers buts leur permettant de remporter la partie 7 à 0.

Marqueurs pour St-Charles Marqueurs pour Ste-Marie Félix-Antoine Chabot (2B) Samuel Landry (2B) Michael Laplante (1B-1A) Maxime Cliche (1B-1A) Anthony Laflamme (1B)

Samedi 17 novembre 2018

Montmagny 5 vs Trois-Pistoles 4

Samedi soir, la Fondation B.A de Trois-Pistoles recevait la visite du Décor Mercier de Montmagny. En première période, c’est Montmagny qui prend les devants en inscrivant 3 buts contre 1 pour Trois-Pistoles. En deuxième période, l’équipe de Trois-Pistoles reprend les devants de la partie et ils inscrivent deux buts lors de cette période, créant l’égalité. En troisième période, lors des premières minutes, le Décor Mercier inscrit un but. En milieu de période, c’est Trois-Pistoles qui recréent l’égalité. Quelques minutes plus tard, Montmagny réplique leur permettant de remporter cette partie par la marque de 5 à 4.

Marqueurs pour Montmagny Marqueurs pour Trois-Pistoles Jean-Daniel Gauthier (2B) Kevin Jalbert (1B) Étienne Minville (1B) William Campagna (1B) Olivier Perreault (2B) Jonathan Morais (1B-1A) Alex Ouellet (1B)

Dimanche 18 novembre 2018

Ste-Marie 1 vs Lotbinière 4

Dimanche, le Giovanninna de Ste-Marie rendait visite aux Mercenaires de Lotbinière. Lors de cette partie, c’est l’équipe de Ste-Marie qui marque le premier but suivi de près quelques minutes plus tard par l’équipe de Lotbinière, c’est 1 à 1 jusqu’en milieu de deuxième période. À ce moment, Olivier Nadeau de Lotbinière inscrit un but en avantage numérique permettant à son équipe de prendre les devants. En troisième période, ils inscrivent deux buts supplémentaires leur permettant de remporter la partie 4 à 1. Lotbinière remporte alors une deuxième victoire cette fin de semaine.

Marqueurs pour Ste-Marie Marqueurs pour Lotbinière Jason Breton (1B) Samuel Bergeron (2B) Alexandre Landry (1B) Olivier Nadeau (1B)

St-Pascal 2 vs St-Charles 4

À St-Charles, dimanche après-midi avait lieu un rencontre entre les Éperviers de St-Charles et l’Impérial de St-Pascal. Dès la première période, les Éperviers s’installent pour la rencontre en inscrivant 4 buts lors de cette période. Ce pointage fut maintenu jusqu’en 3epériode, où c’est l’Impérial qui s’installe en zone adverse inscrivant 2 buts. Ce ne sera pas suffisant puisque l’équipe de St-Charles remportera la partie par la marque de 4 à 2.