Violence, inconduite et injures : plusieurs suspensions dans la LNAH

Dans la foulée des événements survenus samedi soir dernier à Jonquière, la LNAH a rendu plusieurs décisions disciplinaires. En effet, plusieurs bagarres ont été déclenchées durant ce match ayant opposé le Cool FM au Marquis de Jonquière. Des joueurs sont aussi revenus sur la patinoire après avoir été expulsés du match.

Chez le Cool FM de St-Georges-de-Beauce, Mathieu Nadeau est suspendu automatiquement pour une partie de même que l’entraineur chef Éric Bertrand pour deux parties.

Mario Jr Boilard et Tommy Veilleux ont écopé de deux parties automatiques et de deux parties supplémentaires chacun. Quant à Steven Veilleux, il reçoit pour sa part un avertissement.

Du côté des Marquis de Jonquière, seul Jonathan Diaby est suspendu, et ce, pour une durée de cinq parties.

Avec ces suspensions, la LNAH veut lancer un message clair que ce genre de débordement n’est plus toléré et que le spectacle qu’elle veut offrir à ses partisans n'est plus basé sur la violence.