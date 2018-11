La LNAH poursuit ses démarches pour relocaliser les BlackJacks de Berlin

La Ligue nord-américaine de hockey poursuit toujours ses démarches afin de relocaliser les BlackJacks de Berlin. Bien que cela peut paraitre long pour tous ceux et celles qui suivent ses activités, il s’agit d’un dossier complexe.

Dans le but de bien informer les gens, la LNAH va tenu à dresser un bref portrait de la situation. Pour le moment, aucune décision finale n’a encore été prise. Trois options sont toujours sur la table.

Tout d’abord, l’option la plus souhaitée est de poursuivre la saison à six équipes en relocalisant l’équipe dans une nouvelle ville. Afin de ne pas nuire à ce processus de négociation, le commissaire de la LNAH, Jean-François Laplante, ne veut pas dévoiler officiellement qui est prêt à accueillir l'équipe. Des investisseurs ont déjà été ciblés et rencontrés et ces derniers seraient prêts à prendre la relève.

La deuxième option est celle de l’équipe itinérante où la défunte formation de Berlin évoluerait à domicile dans plus d’un amphithéâtre. Option beaucoup plus complexe et qui demande énormément de gestion et de planification.

La dissolution de l'équipe est possible

Finalement, la dissolution pure et simple des BlackJacks est toujours possible si les deux premières options ne sont plus envisageables.

Le commissaire de la LNAH tient à rassurer les partisans que le match prévu vendredi soir à St-Georges-de-Beauce sera disputé et que celui de samedi est pour le moment reporté. Il tient également à souligner que tous les efforts sont concentrés sur la relocalisation de l’équipe.