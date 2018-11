L’équipe U10F-A Ascalon termine première au Défi de la Capitale

L’équipe U10F-A Ascalon a obtienu la médaille d’or au Défi de la Capitale. Le tournoi avait lieu du 23 au 25 novembre à Québec.

Pour la catégorie U10F-A d2, cette compétition regroupait 8 équipes, incluant l’Ascalon. L’équipe de Saint-Georges retrouvait dans son groupe le Kodiak de Charlesbourg, les Rapides de Chaudière Ouest et l’Olympique CRSA.

Les joueuses de l’U10F-A d2 ont gagné leurs trois premiers matchs contre le Kodiak de Charlesbourg, les Rapides de Chaudière Ouest et à l’Olympique CRSA.

Le dimanche, lors du match de demi-finale, l’Ascalon a rencontré la formation hôte du tournoi, le Phénix des Rivières. À nouveau, le travail collectif des Georgiennes a permis au groupe de s’illustrer, avec un pointage de 2-0, donnant accès à la grande finale du tournoi.

Lors de cette finale, l’Ascalon a rencontré le Royal Beauport, équipe ayant terminé en première position de l’autre groupe lors de la phase éliminatoire. Au terme du match, les U10F-A d2 Ascalon ont pris le dessus sur la formation de Beauport, s’octroyant ainsi la médaille d’or du tournoi par un gain de 3-1.

Les équipes féminines de l’Ascalon se démarquent en championnat hivernal

Le championnat de soccer compétitif Hiver 2018-2019 continue pour les équipes de l’Ascalon Saint-Georges. Au niveau des plus jeunes (U9 à U12), les équipes participent à la Ligue de Développement de l’ARSQ. Cette compétition est axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu. Aucun classement ni compilation de résultats ne sont opérés dans ce championnat.

Les équipes féminines U13 à U16 de l’Ascalon Saint-Georges continuent de récolter de bons résultats au sein de leurs compétitions et se positionnent déjà en haut des classements. La formation U13F-A occupe actuellement la 5e position de sa compétition après un gain de 4-0 obtenu face au Mistral Laurentien. Les équipes U15F-A et U16F-AA se positionnent toutes deux en seconde place de leur classement respectif avec des victoires de 4-3 face au Kodiak de Charlesbourg pour les U15F-A et de 4-0 aux dépens de l’Olympique CRSA pour les U16F- AA Ascalon.

Chez les garçons, la formation U14M-A Ascalon est toujours en difficulté et en attente de sa première victoire de saison.