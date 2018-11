LHCS : Ste-Marie l’emporte contre Le Plastique Moore de St-Damien

Dans la division Ouest, vendredi soir, Le Plastique Moore de St-Damien recevait la visite du Giovannina de Ste-Marie. L’équipe de Ste-Marie a fait une récolte de 11 buts, contre 6 pour St-Damien, repartant ainsi avec la victoire.

En première période, c’est Ste-Marie qui a inscrit le premier but, suivi de près par St-Damien. La période s’est terminée avec un pointage de 2 à 2. En deuxième période, Ste-Marie a compté un troisième but en désavantage numérique. Le deuxième vingt s’est terminé 5 à 3 pour Ste-Marie. En troisième période, Ste-Marie a inscrit 6 buts, tandis que St-Damien en a inscrit 3 portant le pointage final 11 à 6.

Du côté de Ste-Marie, Maxime Frenette a réalisé un tour du chapeau, tandis que Samuel Landry et Anthony Dumont ont marqué deux buts chacun. Les autres pointeurs sont Marc-André Nadeau, Mathieu Landry, Félix-Antoine Chabot et David Allen. Chez Le Plastique Moore, Ian Chabot et Mathieu Morissette ont réussi deux buts chacun, alors que Pascal Gonthier et Mathieu Fournier en ont obtenu un.

Lors de cette partie, les punitions auront eu un impact, puisque les buts ont majoritairement été inscrits en avantage ou en désavantage numérique tant du côté de Ste-Marie que du côté de St-Damien.

Maxime Frenette, première étoile de la semaine

La première étoile de la semaine appartient à Maxime Frenette de Ste-Marie. Ce dernier a marqué 3 buts et a obtenu 2 aides, pour un total de 5 pts. La deuxième étoile est allée à Jean-Christophe Fugère des Éperviers de St-Charles, tandis que la troisième appartient au joueur de la Fondation B. A., Michael Thibault.