À 10 h, le jeudi le 29 novembre, une conférence de presse avait lieu pour annoncer la tenue de la 41e édition du Gala du mérite beauceron.

Le gala se déroulera donc le samedi 16 mars prochain, à compter de 19 h 30, au Centre Caztel de Sainte-Marie. C’est Thomas Chabot, membre des Sénateurs d’Ottawa, qui agira à titre de président d’honneur de l’événement.

Natif de Sainte-Marie, Thomas a évolué pour les Élites Beauce-Amiante dans la catégorie bantam, les Commandeurs de Lévis au niveau midget et les Sea Dogs de Saint-Jean dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a été repêché au 18e rang par les Sénateurs d’Ottawa pour son entrée dans la Ligue nationale de hockey.

Thomas pense tout d’abord à ses parents, qui ont toujours accepté les sacrifices pour lui permettre d’atteindre son rêve. Par ces propos, le comité organisateur du gala ne pouvait avoir un meilleur ambassadeur. Il représente très bien la poursuite de l’excellence et la complicité des parents pour y parvenir.

Procédure des mises en candidature

Les athlètes et les organismes ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour remplir le questionnaire et le 15 janvier 2019 sera la date finale pour l’entrée des candidatures. Pour vous inscrire en ligne, allez sur le site Web http://meritesportifbeauceron.com/fr/inscription. Sinon, vous pouvez imprimer le formulaire de candidature à partir du site, le remplir et le faire parvenir à l’adresse suivante : 2595, 42e Rue N, Saint-Georges (Québec), G5Y 0V8, à l’attention de Jean-Louis Lemieux.

Depuis 1978, le Gala du mérite beauceron honore les athlètes amateurs de la région Beauce-Etchemin qui ont performé dans leurs disciplines respectives. Pour les prochaines années, le gala se tiendra en alternance en Beauce-Etchemin.