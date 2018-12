Coupe du monde de ski Audi FIS : Marie-Michèle Gagnon termine 40e

Lors de la Coupe du monde de ski Audi FIS, qui a eu lieu samedi le 1er décembre, Marie-Michèle Gagnon participait à la descente # 2 des dames, à Lake Louise.

La Coupe du monde en était au jour 2 et les dames se sont donc disputées une deuxième épreuve de descente lors de cette journée. Roni Remme, Valérie Grenier et Marie-Michèle Gagnon ont respectivement terminé 36e, 37e et 40e. C’est l'Autrichienne Nicole Schmidhofer qui a remporté la course pour une deuxième journée consécutive.

Marie-Michèle Gagnon, 29 ans, avait hâte au super-G du lendemain, puisque c’est le parcours où elle se sentait le plus en confiance. Gagnon a finalement terminé 20e lors de cette course, dimanche, avec un temps de 1:21:17. La Canadienne Roni Remme a, quant à elle, terminé 36e. C’est la skieuse ontarienne Valérie Grenier qui a réussi le 5e temps du super-G. C’est le meilleur résultat réalisé par une Canadienne depuis février 2017, lors de la Coupe du monde qui avait eu lieu à Crans-Montana, en Suisse. Marie-Michèle Gagnon y avait d’ailleurs obtenu le 4e rang du super-combiné.

Gagnon s’était blessée en novembre 2017, lors d’une descente d’entraînement à Lake Louise. Ses blessures au genou et à l’épaule avaient mis un terme à sa saison. On assiste donc à un beau retour pour la skieuse de Lac-Etchemin cette année.