Défaite en demi-finale de l'Assurancia au tournoi junior AA de St-Romuald

L'Assurancia de St-Georges disputait plusieurs matchs durant le tournoi junior AA de St-Romuald lors du week-end, mais l’équipe a perdu en demi-finale contre les Knights de Québec.

Ayant battu Ste-Marie (5-3) et annulé contre Nicolet (3-3) et les gagnants du tournoi de Beauport (5-5), les hommes de Stéphane Poulin terminaient la ronde préliminaire avec une fiche de 1-0-2.

En quart de finale, ceux-ci étaient opposés à la meilleure équipe au classement POC au Québec avant le tournoi, soit St-Eustache, et c'est par la marque de 4-1 que St-Georges les a battus.

En demi-finale, la magie n'a pas opéré, puisque l’Assurancia a baissé pavillon avec la marque de 5-1 face à Québec.

« On retire du positif lors de ce tournoi, on peut battre n'importe qui, je suis fier de mes joueurs et on va se servir du tournoi pour continuer de progresser », a affirmé l'entraîneur-chef après le tournoi.

L’Assurancia sera de retour pour son prochain match dans le circuit Loubier, vendredi soir, à St-Georges, face à St-Romuald (5-3).