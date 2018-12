Dek hockey St-Georges à l'honneur dans deux prochaines émissions de RDS

Les athlètes de dek hockey et de hockey balle de Dek St-Georges seront vus en action lors des deux prochaines émissions de Hockey.ca sur les ondes de RDS. Ces deux émissions seront diffusées respectivement les samedis 8 décembre à 13h et 19h et le 15 décembre prochain à 13h.

La série a capté les moments forts du Grand Chelem 3 vs 3, qui a lieu en septembre dernier, événement auquel plusieurs équipes de Dek St-Georges ont participé.

Les gens de la région sont donc invités à visionner l’émission. Animée par Emmanuel Auger, l'émission Hockey.ca poursuit son objectif de mettre en lumière le talent des hockeyeurs des plus importantes ligues de hockey balle et dek hockey de la Belle Province.