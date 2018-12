Les Chevaliers de Lévis établissent un nouveau record

Ça peut sembler difficile à croire, mais ce dimanche, les Chevaliers de Lévis se présentaient à Rivière-du-Loup en n'ayant toujours pas subi de défaite cette saison, après 25 matchs. Le duel semblait inégal lorsqu'on regardait le classement avant la rencontre, les Chevaliers étant premier et l'Albatros occupant la dernière place du circuit Midget AAA.

La partie a commencé tranquillement, pour les 2 équipes. Il a fallu attendre plusieurs minutes avant de voir l'une des deux équipes menacer l'autre. William Veillette viendra ouvrir la marque en avantage numérique à 11 minutes 28 secondes de la 1ère période. Olivier Coulombe limitera un peu moins de 3 minutes plus tard, en faisant dévier un tir de la pointe de Justin Gosselin.

L'Albatros est revenu plus convaincant au 2e vingt en tirant 15 fois contre la cage de David Provencher. Toutefois, le gardien de la formation lévisienne, à l'image de son club, est demeuré intraitable. C'est plutôt les Chevaliers qui ajouteront un 3e but, grâce à Julien Hébert qui a rédirigé un lancer de William Veillette. Ce but a également été inscrit en avantage numérique.

En 3e période, la troupe dirigée par Mathieu Turcotte a été sans merci en réalisant 3 autres buts sur seulement 6 lancers. Nicolas Daigle, Charles-Antoine Dumont et Olivier Coulombe, avec son 2e de la rencontre, ont été les auteurs de ces buts. David Provencher s'est également distingué en signant le jeu blanc dans cette victoire de 6-0.

Une saison exceptionnelle

Les Chevaliers réalisent donc une nouvelle marque de gains consécutifs avec une 26e victoire de suite. Faits assez incroyable : l'équipe n'a tiré de l'arrière que durant 19 minutes 23 secondes au total depuis le début de la saison. La formation de la région de Chaudière-Appalaches n'a également concédé que 41 buts sur ces 26 joutes.

Le vétéran de 16 ans, William Veillette, s'est particulièrement distingué dans la victoire en inscrivant 1 but et réalisant 3 aides. Il a obtenu la 1ère étoile. Olivier Coulombe, avec 2 buts et 1 passe, a été nommé la 2e étoile et Joshua Roy (1 aide) la 3e.

Le prochain match aura lieu vendredi soir prochain à 19h30 du côté de Charny, alors que ce sera au tour des Albatros d'être l'équipe visiteuse.