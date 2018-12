Raphaël Lessard mène 60 tours lors du Snowball Derby

Raphaël Lessard a conclu sa saison 2018 de Super Late Model, dimanche le 2 décembre, avec un abandon crève-cœur lors de la 51e édition du Snowball Derby, tenu annuellement au 5 Flags Speedway en Floride.

Les gradins étaient pleins pour la course la plus en vue de la saison. Le Snowball Derby, qui clôture habituellement la saison de SLM aux États-Unis, est toujours l’arrêt par excellence des meilleurs pilotes en Amérique du Nord. Lessard, qui y compte maintenant trois participations, s’élançait de la 10e position pour cette épreuve de 300 tours.

Le pilote natif de Saint-Joseph-de-Beauce ne s’est pas contenté de cette position alors qu’en 7 tours, il s’imposait déjà en 5e place. Après 100 tours complétés, et après une bataille respectueuse avec son coéquipier Noah Gragson, Raphaël a pris la position de tête qu’il a gardée pour un peu plus de 60 tours.

Toutefois, avec 9 tours restants à la course, Lessard a été contraint de rentrer aux puits à cause d’un bris du différentiel qui coulait, ce qui l’a amené à l’abandon. Il termine donc le Snowball Derby en 25e position, tandis que son coéquipier Noah Gragson offre la victoire à Kyle Busch Motorsports.

« Ma voiture était excellente, explique Raphaël. Nous avons dominé toute la course. J’ai même remonté le peloton et j’ai mis un tour à toutes les voitures en piste jusqu’au 12e, et j’avais une demi-piste d’avance sur le deuxième, c’était incroyable. Par contre, la piste s’est mise à changer après mon arrêt aux puits, je n’arrivais plus à sortir la voiture convenablement des virages. Je roulais alors en 3e position. Le drapeau jaune à la fin m’a donné la stratégie parfaite, je suis sorti des puits en 3e place, et Noah, mon coéquipier, en 2e position, mais je savais que j’étais plus rapide que lui alors j’avais confiance de remporter l’épreuve. Lors de la dernière neutralisation avec quelques tours à faire, les officiels m’ont demandé de rentrer aux puits, car le différentiel laissait de l’huile sur la piste. C’est une victoire ratée que nous aurions dû obtenir. »