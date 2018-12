Les Lynx M14 et M15, doubles champions à la 3e édition du tournoi des Sphinx à Rivière-du-Loup

Deux équipes des Lynx de l’école Jésus-Marie de Beauceville ont été couronnées championnes ce week-end à la classique des Sphinx à Rivière-du-Loup.

M14

Vendredi le 7 décembre, en avant-midi, les Lynx M14, qui participaient à ce tournoi dans la catégorie M15 mineure, ont profité de leurs chances de marquer en remportant le match 5-1 face à la formation de l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis. En après-midi, les Lynx affrontaient les Sphinx de Rivière-du-Loup et les champions du tournoi ont eu besoin de la fusillade pour remporter la partie au compte de 3-2.

Deux autres parties attendaient les joueurs des Lynx, samedi le 8 décembre. La défensive a excellé lors de la première partie n’accordant aucun but aux Titans de l’école Verbe-Divin et les Lynx se sont sauvés avec une victoire de 2-0. Les joueurs des Lynx ont fait preuve d’indiscipline lors de leur deuxième partie de la journée et les visiteurs, Le Mistral de Mont-Joli, a remporté la partie au compte de 4-3.

Terminant 2e de leur section, les Lynx se retrouvaient en demi-finale contre l’Arsenal de l’Académie St-Louis et l’offensive a explosé permettant aux Lynx d’accéder à la finale avec une victoire de 6-1.

Les Lynx affrontaient le Mistral de Mont-Joli en finale et ils tentaient de se reprendre à la suite de leur défaite de 4-3 face à la même formation le samedi. Les joueurs des Lynx ont suivi à la lettre le plan de match des entraîneurs Martin et Maxime Lepage, et contrairement au samedi, les joueurs sont restés disciplinés et ils remportent la finale au compte de 4-2. Ce fut une victoire d’équipe afin de remporter la bannière des champions en Beauce.

Fait mémorable : Martin Lepage entraînait avec son fils Maxime alors que Pier-Olivier, son autre fils, évolue aussi dans cette équipe. De plus, la mère, Sylvie Gagnon, est relationniste. Un souvenir à vie pour cette famille.

Les Lynx joueront un dernier match de la saison régulière en 2018 alors qu’ils se rendront au Complexe des 3 Glaces à Québec, ce vendredi 14 décembre, pour affronter, à nouveau, l’Arsenal de l’Académie St-Louis.

M15

La première partie se déroulait contre l’équipe de St-Pascal du Kamouraska, le vendredi 7 décembre. Les Lynx marquent leur premier but en 2e période et l’attaque continue le travail par la suite. L'équipe de Raymond Delarosbil l’emporte au compte de 6-0. Lors de la 2e partie de la journée, les Lynx ont écopé de plusieurs pénalités, mais cela ne les a pas empêchés de remporter la partie au compte de 4-3 face à la formation du Mistral de Mont-Joli.

Samedi le 8 décembre, les Lynx affrontaient un rival de territoire, les Dragons de la Polyvalente de St-Georges. Étant très disciplinés et marquant un but à 1 m 28 sec de la 1e période, les Lynx ont pris rapidement le contrôle de la partie et l’emporte par la marque de 6-0. Cette victoire permet aux Lynx de terminer 1ers au classement de leur section et ainsi se voit accéder à la demi-finale face à la formation locale, les Sphinx de Rivière-du-Loup. Ce fut toute une partie de la part des deux formations. Les Lynx remportent la partie en fusillade au compte de 3-2.

En finale, les Lynx affrontaient le Mistral de Mont-Joli. Ne tirant jamais de l’arrière pendant la partie, les joueurs des Lynx ont offert toute une performance lors de la finale et grâce à un but dans un filet désert, ils remportent les grands honneurs au compte de 5-2.

Les entraîneurs Raymond Delarosbil et Rémi Fortin sont très satisfaits de leur troupe et le temps des fêtes sera profitable au repos de ces guerriers.

Match des étoiles LHPS du 14 au 16 décembre 2018 à Beauceville

La tenue des matchs des étoiles de la LHPS aura lieu à Beauceville du 14 au 16 décembre. Il n’y a aucun coût d’entrée et toute la population beauceronne est invitée à apprécier cet événement grandiose.