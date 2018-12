Tennis Beauce, hôte de la Coupe junior Banque Nationale

Tennis Beauce était l’hôte de la Coupe junior Banque Nationale, samedi le 8 décembre. Encore une fois, les jeunes athlètes de Tennis Beauce ont bien performé.

Voici les résultats de leurs jeunes espoirs de la Beauce :

Filles 12 ans

Caroline Williams de St-Georges remporte les grands honneurs avec 3 victoires en autant de rencontres.

Garçons 12 ans

Jack Williams de St-Georges termine 6e.

Garçons 14 ans

Xavier Lessard de Ste-Clotilde s’est incliné en finale avec 2 victoires et 1 défaite devant Alex Zhang de Montréal, alors que Samuel Rodrigue, William Lamontagne et Alexandre Turcotte, tous les trois de St-Georges, ont terminé respectivement 3e, 5e et 7e.

Garçons 18 ans

C’est une très belle victoire de Jean-Gabriel Bernard de St-Georges avec 3 victoires sur 3. Quant à Julien Lafranchise de Thetford Mines, celui-ci a terminé 3e.

Ce sont donc d’excellentes performances que les athlètes de Tennis Beauce ont réalisées durant cette fin de semaine.