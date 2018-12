Une médaille d'or aux Pays-Bas pour Édouard Tremblay

Édouard Tremblay, patineur originaire de Saint-Côme, a remporté la médaille d’or aux Pays-Bas avec son équipe les Suprêmes de Montréal.

La Lumière Cup 2018 avait lieu à Eindhoven, aux Pays-Bas, du 13 au 15 décembre dernier. Édouard Tremblay en était à sa première compétition de l'année avec les Suprêmes de Montréal, une équipe de 16 patineurs. C’était également sa première participation à une compétition en patin synchronisé.

Les Suprêmes ont raflé la médaille d'or, en plus d'être reconnu l'équipe la plus divertissante. Lors du programme court, ils se sont classés deuxièmes, avec un écart de 1,5 point avec la première position. Au programme libre qui est plus long, ils ont rattrapé ce retard, ce qui leur a permis de gagner avec un point d’avance.

Édouard Tremblay était satisfait de cette première performance dans une compétition internationale. Prochainement, il participera au Championnat du monde en Finlande ainsi qu’à une compétition en sol canadien, à Waterloo.