Les Lynx s'inclinent en demi-finale à Drummondville

Les Lynx M17 ont offert une opposition de taille aux équipes juvéniles D1 lors du tournoi international Midget de Drummondville, mais se sont inclinés en demi-finale.

M17

Les Lynx M17 étaient en action au tournoi international Midget à Drummondville dans la catégorie juvénile masculin. Affrontant l’Arsenal de Mascouche lors de leur première partie le dimanche 6 janvier dernier, les deux équipes se sont vues afficher une nulle au classement lors de cette partie chaudement disputée qui s’est terminée 1 à 1. La 2e partie s’est également soldée avec un pointage de 2-2 contre l’équipe des Dragons de Saint-Jean de Vianney. La partie du samedi 12 janvier contre les Bouledogues d’Édouard Montpetit a été plus difficile en ronde préliminaire avec une défaite de 5-1. Grâce aux deux parties nulles, les Lynx ont terminé 2e de leur division. En quart de finale samedi, ils ont remporté le match 3 à 1 contre l’équipe du Graal du Collège Clarétain, ils se qualifient ainsi en demi-finales.

Les joueurs de l’École Jésus-Marie affrontaient de nouveau l’Arsenal de Mascouche et ce dernier a remporté la partie au compte de 5-1. Les entraîneurs sont très satisfaits de leurs joueurs qui ont disputé le match avec intensité et qui ont donné une excellente opposition à certaines équipes de division 1, malgré leurs effectifs réduits.

Après avoir joué 4 parties le week-end dernier, les Lynx reprennent le calendrier régulier de la LHPS et ils se dirigeront au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, le vendredi 18 janvier, pour disputer deux parties dans la même journée. Ils affronteront l’équipe du Sélect de Paul-Hubert et les Vikings de l’École secondaire du Mont Sainte-Anne. Le samedi 19 janvier, les Lynx affronteront les Sphinx de l’école secondaire de Rivière-du-Loup.

M13

Les Lynx étaient du côté de Brossard les 11 et 12 janvier dernier pour y affronter l’Amiral du Collège-de-la-Mennaie et les Titans de l’École Verbe-Divin.

Lors du match les opposant à l’Amiral, l’équipe a entamé la partie en force et après deux périodes le pointage était de 2 à 2. Il a fallu trois minutes à l’Amiral en 3e période pour inscrire 3 buts avant d’en ajouter un quatrième. La partie s’est terminée 6 à 2.

Le départ a été chancelant pour les Lynx alors qu’ils affrontaient les Titans. Ces derniers ont pris les devants rapidement 4-0. Il y a ensuite eu quelques bonnes séquences de la part des joueurs des Lynx, mais c’était trop peu trop tard. Le match s’est terminé 9 à 2.

L’équipe de Steve Gosselin se dirigera du côté du Complexe 3 Glaces de Québec pour affronter l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.

M14

Les Lynx se dirigeaient au stade Honco 2 glaces à Lévis les 11 et 12 janvier dernier pour y affronter les Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette et l’Amiral du Collège Jean-de-la-Mennaie.

Le premier match a été difficile pour les Lynx alors que les Athlétiques ont remporté la partie 9-1. Montrant leur caractère, les Lynx ont offert une excellente opposition à l’Amiral mais l’équipe de Stéphane Boutin s’est inclinée en fusillade avec un pointage final de 3-2.

Le 28 janvier prochain, les Lynx affronteront les Diabolos de l’École secondaire Lucille Teasdale au Complexe de L’Ancienne-Lorette et L’Académie de l’École Mont-Bleu le samedi 19 janvier au Complexe 3 Glaces à Québec.

M15

Les Lynx M15 étaient en action les 11, 12 et 13 janvier dernier. Le vendredi 11 janvier, les joueurs de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont remporté la partie 4-1 contre les Gladiateurs de l’École Georges-Vanier au Complexe 3 glaces à Québec. Le lendemain, les Lynx se sont dirigés au Centre des loisirs St-Fabien de Rimouski-Neigette pour affronter l’École du Mistral de Mont-Joli. Les Lynx ont reçu 12 pénalités mineures lors de cette rencontre et l’adversaire en a profité pour marquer à deux reprises. C’est au compte de 3-1 que les Lynx s’inclinent. Les Sphynx de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup étaient l’adversaire des Lynx dimanche dernier. Les joueurs de l’École Jésus-Marie ont rebondi avec une victoire de 2-1.

L’équipe de Raymond Delarosbil se dirigera Victoriaville le vendredi 18 janvier pour disputer deux parties en deux jours contre l’équipe du Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph et le Graal du Collège Clarétain.