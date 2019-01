Match du Cool FM : Les Pétroliers repartent avec la victoire

Le Cool FM a disputé son dernier match à domicile du mois de janvier vendredi soir dernier contre les Pétroliers du Nord. Malgré les encouragements de la foule de 1200 spectateurs, Saint-Georges s’est incliné 5 à 2.

La première période s’amorce bien pour Saint-Georges, alors que Pierre-Olivier Morin récupère un retour de lancer et marque un but dans le filet de Maxime Clermont. Les pétroliers ripostent cinq minutes plus tard grâce à un but Thomas Beauregard. En fin de période, Hubert Poulin redonne les devants au Cool FM grâce à un tir frappé, ce qui donne l’occasion à Jérémie Janneteau de récolter son premier point avec l’équipe.

En seconde période, les Pétroliers reprennent les devants en marquant deux buts en avantage numérique. Ce sont Hugo Carpentier et Charles-Olivier Roussel qui battent tous deux Adam Russo.

En troisième période, les Pétroliers ajoutent deux autres buts au pointage. Nicolas Corbeil complète un jeu avec Giulio Scandella. Puis Hugo Carpentier saisit l’occasion d’un 3 contre 1 pour tirer et battre Russo entre les jambières.

Avantages numériques

Saint-Georges 0/7, Pétroliers 2/5

Les tirs

Saint-Georges 38 , Pétroliers 36

Les trois étoiles du match :

1- Hugo Carpentier, Pétroliers : 2 buts

2- Nicolas Corbeil, Pétroliers : 1 but

3- Giulio Scandella, Pétroliers : 2 buts